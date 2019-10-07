ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Кусок мяса впервые в истории вырастили в космосе

07.10.2019 21:46 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Израильская компания успешно провела эксперимент по выращиванию живых животных тканей на орбите.

Ученые смогли успешно вырастить кусок мяса в космосе. И это произошло впервые. Компания из Израиля под названием Aleph Farms, которая специализируется на пищевых технологиях, успешно завершила соответствующий эксперимент на МКС, то есть на высоте 339 километров от каких-либо природных ресурсов.

Об этом пишет The Guardian, добавляя, что образцы телячьих клеток были собраны на Земле, а затем доставлены на МКС. Там с помощью биологической печати из них вырастили небольшие мышечные ткани. В общем весь эксперимент повторяет естественный процесс регенерации мышечных тканей внутри тела коровы.

Эксперимент начался 26 сентября в российской части МКС. Во время него мышечные ткани строились с помощью специального 3D-принтера в условиях микрогравитации. В будущем технология может быть использована для изготовления мяса для людей, которые живут на космической станции.
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Израильская компания успешно провела эксперимент по выращиванию живых животных тканей на орбите.
 
Новости дня
Новости разные
 
Упал с шестого этажа: 23-летний аргентинский футболист погиб на вечеринке
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

07.10.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика