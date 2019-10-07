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Актер Джим Керри нарисовал карикатуру на Трампа с Зеленским

07.10.2019 21:25 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

На рисунке актера Трамп цитирует "Крестного отца" и просит Зеленского об "услуге".


Карикатура Джима Керри на Трампа и Зеленского / Twitter, Jim Carrey 

Культовый актер Джим Керри нарисовал карикатуру, посвященную скандалу вокруг разговора президента США Дональда Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским, пишет УНИАН.

Свой новый рисунок Керри опубликовал в Twitter. На нем Трамп цитирует «Крестного отца», говоря Зеленскому, что однажды ему может понадобиться услуга: «Однажды, этот день может никогда и не наступить, я попрошу тебя сделать мне одолжение. Но до тех пор прими этот дар в виде военной помощи в день свадьбы моей дочери». Свой рисунок Керри сопроводил подписью «Отец-мошенник сделал Зеленскому предложение, то которого невозможно отказаться». 

Джим Керри является критиком нынешнего президента США Дональда Трампа. Несколько лет назад он увлекся рисованием и создал серию политических карикатур, высмеивающих американского лидера.


Напомним, В СМИ предполагали, что во время разговора с Зеленским, который состоялся 25 июля, Трамп мог неоднократно настаивать на расследовании в Украине действий влиятельного политика от Демократической партии, бывшего вице-президента США Джо Байдена. Спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси 24 сентября объявила, что Конгресс начинает официальное инициирования процедуры импичмента Трампа. 

25 сентября Белый дом обнародовал стенограмму телефонного разговора Трампа и Зеленского, состоявшегося 25 июля. В стенограмме говорилось, что Трамп просил Зеленского изучить дело против сына Байдена - Хантера Байдена. 26 сентября в США обнародовали рассекреченную жалобу разведчика о телефонном разговоре Трампа и Зеленского. 30 сентября Зеленский заявил, что Украина не проводит расследований "по команде" других стран.
 
 
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На рисунке актера Трамп цитирует "Крестного отца" и просит Зеленского об "услуге".
 
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