|
Путин в день рождения повысил себе зарплату
Источник материала: Партизан
Кроме того, повышены зарплаты главы правительства, министров, глав силовых ведомств и прочих топ-чиновников.
Президент РФ Владимир Путин подписал ряд указов о повышении денежного содержания министров и чиновников высшего уровня.
Как сообщает
Подобным образом повышены зарплаты министров и вице-премьеров, глав МВД, МЧС, ФСБ, Росгвардии, СВР, ФСО, Государственной фельдъегерской службы, секретаря Совбеза, главы ЦИК и прочих.
На 4,3% повышены также зарплаты лиц, занимающих государственные должности РФ в дипломатических представительствах и представительствах Российской Федерации при международных организациях.
Напомним, по данным Росстата, почти 15% российских семей денег хватает только на еду, покупка одежды и оплата услуг ЖКХ вызывают затруднения.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Кроме того, повышены зарплаты главы правительства, министров, глав силовых ведомств и прочих топ-чиновников.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)