ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Премьер Дании рассмешила парламент историей о дружбе слона и верблюда

07.10.2019 21:09 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Глава правительства рассказывала парламентариям о выкупе слонов из частных цирков, но что-то пошло не так.

В сети ширится забавное видео, на котором премьер Дании Метте Фредериксен выступает в парламенте с докладом по новому закону о частных цирках. Глава правительства не смогла сдерживать смех, когда рассказывала историю дружбы слона и верблюда.

Видео инцидента доступно на Youtube. Как сообщает ТСН, Фредериксен рассказывает парламентариям о выкупе слонов из частных цирков, где по новому закону их содержать запрещено. При этом она вспоминает историю верблюда по кличке Али, который сильно сдружился с одним из слонов и не хотел отпускать его. В конце концов, правительству пришлось выкупить и слона, и верблюда. 

Этот эпизод очень смешит премьера, и сначала она пытается не смеяться. Однако потом все же срывается на смех. Вместе с ней смеются и датские парламентарии.
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Глава правительства рассказывала парламентариям о выкупе слонов из частных цирков, но что-то пошло не так.
 
Новости дня
Новости разные
 
Солигорчанин Иван Баранчик завоевал титул интерконтинентального чемпиона по версии WBA
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

07.10.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика