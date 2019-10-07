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Полуголая боксерша поцеловала соперницу и получила удар в ответ

07.10.2019 20:58 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Польская боксерша Ева Бродницка получила пощечину на дуэли взглядов с аргентинкой Эдит Соледад Матиссе накануне поединка за пояс Всемирной боксерской организации во втором полулегком весе.

Бродницка спровоцировала соперницу, поцеловав ее в губы. Между спортсменками началась потасовка, в которую пришлось вмешаться организаторам.


Поединок состоялся 4 октября. Победу раздельным решением судей добыла именно полячка. Аргентинская боксерша отказалась признавать свое поражение и показала средний палец Бродницкой.
 
 
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Польская боксерша Ева Бродницка получила пощечину на дуэли взглядов с аргентинкой Эдит Соледад Матиссе накануне поединка за пояс Всемирной боксерской...
 
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