В центре Минска снимают художественный фильм о событиях после аварии на Чернобыльской АЭС

Источник материала: Tut.by

В Минске стартовали съемки нового белорусского фильма о событиях после аварии на Чернобыльской АЭС. Рабочее название ленты — «Отражение». Это полнометражный дебют режиссера Митрия Семенова-Алейникова. В ролях — актеры из Беларуси и России, в том числе Александр Головин (вы его знаете по «Елкам» и «Кадетству») и Дарья Мельникова (снималась в «Папиных дочках»). Картина выйдет в прокат в апреле 2020 года. Подробности сообщает команда проекта.



Станкостроительный завод им. Кирова. Фото: caves.by

События остросюжетного триллера происходят в Беларуси в конце 80-х годов прошлого века в зоне отселения после аварии на Чернобыльской АЭС. В центре внимания — трансформация сознания общества и отношений между людьми в эти непростые годы. В пресс-релизе сообщается, что тема Чернобыля — актуальный тренд в современном кинематографе, интересующий зрителя, но она не станет ключевой сюжетной линией. По стилистике, говорят создатели, фильм будет похож на популярный научно-фантастический сериал стримингового сервиса Netflix «Очень странные дела».

— Мы стараемся сделать современное, качественное и интересное кино. Сюжет нашего фильма держит интригу до последнего момента. Надеемся, что зритель придет в кинотеатр на картину. Пока все получается очень круто. Но вообще, я боюсь оценивать все, что связано с фильмом, — пусть судит зритель, — говорит продюсер фильма Андрей Липов.

Сюжет строится вокруг группы молодых людей, которые попадают в зону отселения. Волею случая они становятся причиной гибели человека. Это человек, который обосновался в зоне и зарабатывает там деньги. В руках ребят оказывается сумка с огромной суммой — других подробностей о сюжете не сообщается.

Для режиссера Митрия Семенова-Алейникова — это полнометражный дебют. В главных ролях снимутся Александр Головин («Елки», «Кадетство»), Дарья Мельникова («Стальная бабочка», «Папины дочки»), Сергей Сосновский («Чемпионы», «Метод»), Сергей Толкач («Одной крови», «Шагал-Малевич»), Юлиана Михневич («Акушерка», «Черная кровь»), Даниил Вахрушев («Супербобровы», «Закон каменных джунглей»).

Производством фильма занимается частная компания ООО «Медиа Куб» (одна из крупнейших продакшн компаний Беларуси). Заказчик — Министерство культуры. По данным officelife. media Минкульт выделил из бюджета на создание картины около 910 тысяч рублей.

Полный график кинопремьер Минска

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