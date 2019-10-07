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Бонусы к открытию нового офиса БНБ-Банка в Бресте: РКО за 1 рубль и карты Visa бесплатно!

08.10.2019 06:40 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Долгожданное событие состоялось: центр банковских услуг БНБ-Банка в Бресте переехал! В новом просторном офисе по адресу: ул. Советская, 34 – 1, ТЦ Дидас Персия больше комфорта, больше инноваций и больше поводов для радости у клиентов.

Бонусы к открытию нового офиса БНБ-Банка в Бресте: РКО за 1 рубль и карты Visa бесплатно!

– Мы решили совместить приятное с полезным, – отмечает начальник ЦБУ№12 Виталий Михальчук – и объявляем акцию к открытию нового офиса! Щедрое предложение для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц – расчетно-кассовое обслуживание (РКО) за 1 рубль в месяц. А каждому частному клиенту БНБ-Банк бесплатно выпустит карточку Visa Classic или Visa Gold в USD, EUR или BYN.

Как подключить пакет РКО за 1 рубль*?

1. Открыть первый расчетный (текущий) счет в БНБ-Банке в период с 07 октября по 29 ноября 2019 г.

2. Произнести код «Поздравляю!» работнику нового офиса.

Чтобы получить карточку Visa Classic или Visa Gold в одной из валют – в USD, EUR или BYN – нужно:

1. Заполнить анкету-заявление на выпуск и обслуживание карточки БНБ-Банка в период с 07 октября по 29 ноября 2019 г.

2. Произнести код «Карта!» работнику нового офиса.

Возможность пользоваться премиальной услугой Консьерж-Сервис Visa Gold, находясь в любой точке мира – отличное предложение для путешественников!

Бонусы к открытию нового офиса БНБ-Банка в Бресте: РКО за 1 рубль и карты Visa бесплатно!

– Переформатирование центра банковских услуг – это стремление соответствовать понятию современного и технологичного банка, с одной стороны, – комментирует исполнительный директор Юлия Навныко – и реализация предпочтений наших клиентов, с другой.

В ярком просторном помещении нового офиса есть wi-fi, уютные места для ожидания, где клиенты могут проверить почту, зарядить мобильные устройства, и зона самообслуживания с планшетами для работы в интернет- или мобильном банкинге imbanking.by. Здесь же размещается терминал приема выручки для удобства корпоративных клиентов.

Уверены, что каждый клиент вправе рассчитывать на качественное банковское обслуживание, и наша задача сделать общение по финансовым вопросам максимально комфортным и эффективным. В свою очередь брестский офис БНБ-Банка стал воплощением нашего видения качественного банкинга и стремления к развитию партнерских отношений с клиентами.

*Тариф за пакет РКО размером в 1 BYN действует три месяца с даты подключения.

Бонусы к открытию нового офиса БНБ-Банка в Бресте: РКО за 1 рубль и карты Visa бесплатно!

 
Теги: Курсы валют, Брест
 
 
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