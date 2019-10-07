Опубликованы подробные описания проектов конкурса «Две площади одного квартала»

Источник материала: Виртуальный Брест

3 октября в конференц-зале Брестского горисполкома состоялась презентация проектов, представленных на объявленный ранее конкурс «Две площади одного квартала». Техническое задание на разработку архитектурно-градостроительной концепции, предусматривающей реконструкцию квартала центральной части города Бреста в границах улиц Мицкевича, Карбышева, Пушкинская, Куйбышева, было опубликовано на сайте горисполкома.





На конкурс было представлено 11 проектов.

Проект ОАО «Брестжилпроект»

Архитектурно–градостроительная концепция «Две площади одного квартала». Реконструкция квартала центральной части города Бреста в границах улиц Мицкевича, Карбышева, Пушкинская, Куйбышева.

Проект решает проблему с недостатком парковочных мест в данном квартале путем устройства многоуровневого паркинга на 430 машиномест, расположенного на территории бывшего автовокзала и учитывающего потребности не только проектируемого многофункционального центра, но и рынка (подземная часть паркинга составляет 6530м2, надземная часть — 8320м2). Кровля многоуровневого паркинга предусматривается эксплуатируемой с озеленением, устройством зон отдыха и рекреации.





Кроме того, предложен вариант более рационального использования торговых площадей, в настоящее время играющих роль участков, отведенных под сезонную торговлю. Проект предусматривает переоборудование данного участка в сезонную торговлю, имеющую подземный и наземный паркинги (подземный уровень — для посетителей на 70м-мест, наземный — для загрузки, а также для личного транспорта персонала на 55м-мест).

Таким образом, решается проблема с недостатком парковочных мест в данном квартале.

Количество парковочных мест в проекте: 555 м-мест.

На территории бывшего автовокзала запроектирован многофункциональный комплекс, в составе которого организована городская площадь в районе ул. Мицкевича. Новое публичное пространство сообщается с площадью, расположенной перед зданием рынка по улице Пушкинская простыми и функциональными пешеходными связями во втором уровне с элементами благоустройства, а также зонами отдыха и рекреации. Организованы торгово-пешеходные связи двух площадей. Доступ на второй уровень обеспечивается подъемниками, лестницами и пандусами. Количество торговых мест увеличивается за счет расширения второго уровня.

Проведена реконструкция блока В. По заданию владельцев под куполом рынка обустроен второй этаж в определенных секторах купола, который сообщается с остальными площадями лестницами и пешеходными связями второго уровня.

По внешнему периметру купола запроектирован открытый балкон, который связан с площадью лестницами у главного входа. Также на него можно подняться с первого этажа блока В по лестницам. Данный балкон представляет собой единое целое со связями второго уровня, увязывающими две площади.

В блоках А и Б предусматривается устройство зеленых кровель с зонами отдыха и рекреации.

Реорганизовано транспортное движение (в двух направлениях — 4 полосы) по ул. Мицкевича, а также транспортные связи, относящиеся непосредственно к новому решению пространства нынешней сезонной торговли. Въезд в многоуровневый паркинг осуществляется с ул. Куйбышева, а выезд на ул. Карбышева. Перед зданием рынка по ул. Пушкинская проезжая часть улицы преобразована в пешеходную, увеличивая площадь перед куполом. Здесь же, распределяются пешеходные потоки за счет второго уровня пешеходных связей.

Предлагаемая концепция выполнена с применением современных архитектурных и архитектурно-дизайнерских приемов. Учтена градостроительная ситуация, создана универсальная среда на территории существующего квартала с выполнением всех требований и внедрением абсолютно нового видения отдельных участков и площадей.

Проект «Студия А3»

Проанализировав существующую градостроительную ситуацию в архитектурном плане сформировалось ряд принципов, которые легли в основу проектного предложения:

— периметр проектируемого квартала фиксируется колоннадой, которая подчеркивает значимость исторической планировки, являющейся историко-культурной ценностью категории « 2» — «Исторический центр города Бреста: здания и постройки, планировочная структура, ландшафт и культурный пласт». Ее высота — 12м отражает динамику роста городской ткани на современном этапе развития;

— создается пространственно-планировочный модуль 6х6 м и 6х7,2 м, состоящий из белых колон и стеклянной крыши, который охватывает все пространство квартала, включая его подземную часть. Сеть пешеходных галерей на разных уровнях пронизывает пространство. Существующие здания «вписываются» в этот модуль или «охватываются» им, создавая эффект просветленного пространства. Все преобразуется в «Рыночный квартал»;

— пространство улицы Пушкинской в границах квартала преобразуется в «Маскарадную площадь;

— пространство улицы Мицкевича в границах квартала преобразуется в «Площадь-Бульвар»;

— парковки размещаются в подземном пространстве под новыми площадями.





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АРХИТЕКТУРНОЕ РЕШЕНИЕ

Новое рыночное пространство на месте территории автовокзала решается в едином пространственном модуле. Старое здание сохраняется и «охватывается» новым модулем. Основной композиционной осью этого пространства является трехсветная галерея, покрытая прозрачным стеклом, идущая внутрь квартала и собирающая все пространства.

К галерее примыкает внутренний дворик, который формируется пространствами кафе различного типа на первом этаже; пространством коворкинга на втором и третьем этажах. Во внутреннем дворике будут проходить камерные концерты, музыка ди-джеев, показы мод. В пространстве примыкающем к галерее с запада располагаются торговые бутики. На первом этаже по ул. Куйбышева они имеют входы с улицы. Перпендикулярно галерее в сторону ул. Карбышева по модульному пешеходному каналу посетители могут попасть в следующий блок «Рыночного квартала». Под всем зданием находится парковка, соединенная с парковкой под «Площадью-Бульвар». Входы в нее осуществляются по лестнично-лифтовым узлам. В двухсветном пространстве здания старого автовокзала разместятся пространства для молодежи: игровые автоматы, «джунгли», кафе.

Территория рынка также решается в едином модуле. Перед главным входом организуется светлое, покрытое стеклом пространство для организации торговли цветами. Частная розничная торговля продуктами питания будет организована под модульными стеклянными навесами. На втором этаже над розничной будет организован упорядоченный «блошинный рынок». Крытый рынок будет модернизирован. В центре его появится бутик-аттракцион с вертикальным панорамным лифтом. По периметру на уровне второго этажа будет организована открытая торговая галерея с выходом на эксплуатируемую «зеленую» инверсионную кровлю. Четверть покрытия деревянного купола будет остеклена, что поможет осветлить притемненное пространство крытого рынка и повысит его привлекательность. В подвальном помещении этого блока будут организованы камеры хранения для торгующих на розничном рынке. В блоке, ориентированном на ул. Куйбышева, на первом этаже, будет организован супермаркет с применением новых технологий, которые повысят привлекательность объекта.

ГОРОДСКАЯ ФЕРМА

Создание городской фермы-теплицы как новой формы продвижения экологических устремлений горожан.

На крыше блока, обращенного на ул. Карбышева будет возведена городская ферма с целью поддержания биоразнообразия региона и борьбой с негативными климатическими изменениями. Это пространство с модульными теплицами для выращивания агрокультур, которые будут приобретаться брестчанами прямо «с грядки». Также посетители смогут оценить выращенную продукцию в кафе и ресторанах на территории квартала. Здесь же будет организованы мероприятия для работы с детьми покупателей на время шопинга и воркшопы для студентов университета и горожан.

ТРАНСПОРТНАЯ ДОСТУПНОСТЬ УЧАСТКА

Проблему парковочных мест предлагается решить посредством строительства подземной парковки под всей площадью вокруг здания бывшего автовокзала по ул. Мицкевича и под улицей Пушкинской. Въезды на подземные парковки будут осуществляться с у. Карбышева, ул. Куйбышева, ул. Мицкевича.

На бывшей транспортной площади у автовокзала над новыми подземными парковками предлагается разместить «Площадь-Бульвар», как восстановление места исторического бульвара по ул. Мицкевича. Здесь будет организовано место отдыха посетителей «Рыночного квартала» и студентов. Рисунок плана газонов площади напоминает о парковочных местах автобусов и может так же быть использован для организации торговли с фудтраков. Отсюда организуется главный вход в торговую галерею. Посетитель может попасть на мини площадь и подняться по эскалаторам в сеть внутренних пешеходных улиц.

ПЕШЕХОДНАЯ ДОСТУПНОСТЬ УЧАСТКА

Основная пешеходная связь в проектируемом квартале будет организована по ул. Пушкинской. Здесь организуется «Маскарадная площадь» с Форумом-лестницей. Отсюда пешеход может подняться на второй и третий уровни новой проектируемой пространственной структуры и войти в сеть внутренних пешеходных улиц «Рыночного квартала».

Сохраняется пешеходной часть ул. Куйбышева. Отсюда по лестнице посетитель может также подняться и войти в сеть внутренних пешеходных улиц «Рыночного квартала».

Новая пешеходная связь проектируется от здания Педагогического университета по закрытой галерее на третьем уровне в структуру нового центра, которая обеспечит кратчайшую связь между корпусами университета.

«ПЛОЩАДЬ-БУЛЬВАР»

Идея создания «зеленой» площади по ул. Мицкевича навеяна размышлениями над планировочной структурой Кобринского форштадта города Бреста. Сеть бульваров, берущих свое начало в Историческом центре города Бреста, должна была «пронизать» весь город в направлении фортов Брестской крепости. Получалась планировочная модель Идеального города с радиальной сеткой озелененных бульваров. Захотелось поддержать эту планировочную идею и восстановить бульвар на проектируемом участке. Однако в прямую эту идею реализовать, в связи со сложившейся транспортной обстановкой, не представляется возможным. И мы решили сделать своеобразную модель бульвара на крыше автомобильной парковки. Эта модель «перетекает» на крыши примыкающих к нему зданий, которые «озеленяются».

Планировочная организация «Площади-Бульвара» является своеобразным «следом» на земле, продолжающем структуру каркаса нового центра. Сеть колон — светильников, размещенных по сетке 6х6 м, подчеркивает это структурное единство. Создается открытая, «зеленая среда», как продолжение пространства «Рыночного квартала». Модульный 6-ти метровый шаг газонов расчленяется линейными дорожками, проводя их к «человеческому» масштабу. Здесь размещаются: скамейки для отдыха; линейные фонари верхнего света подземных автомобильных парковок.

Как память «места», на котором была организована площадь для торговли с «телег», а позже, место для парковки автобусов — здесь предлагается организовывать торговлю с «Фудтраков».

«МАСКАРАДНАЯ ПЛОЩАДЬ»

Идея создания «Маскарадной площади» по ул. Пушкинской родилась из осознания факта прямого попадания створа улицы на «штык» Брестской крепости. Энергия средневекового Бреста по прямому каналу попадает в современность. Рыночные площади средневековых городов во время праздников превращались в пространство «карнавала», где человек чувствовал себя невероятно свободным. Это кратковременное ощущение свободы мы решили транслировать в современность и создать постоянно действующее просветленное пространство праздника и маскарада.

«Рыночный квартал» встречает посетителя при движении из центра города по ул. Пушкинской стройной колоннадой тонких белых колон с шагом 6 м, перекрытых прозрачным стеклом. Это светлое, лучезарное пространство охватывает существующее здание крытого рынка и покрывает весь «Рыночный квартал». Улица Пушкинская перекрывается сетью тросов, натянутых от каркаса колоннады на опоры светильников вдоль фасадов, на которых подвешены свободно «парящие» светильники. Исторические створы улицы выявляются гранитными бортами, «утопленными» в единую поверхность пешеходного пространства. Рисунок плиточного покрытия на бывшей проезжей части улицы выполняется волнообразными линиями, имитируя движение воды по уклону в сторону бульвара Космонавтов. Новый рисунок покрытия «Рыночного квартала» свободно «затягивает» посетителя на Форум-лестницу, ведущую в глубину рыночного пространства на второй и третий этажи.

Крытое стеклом Пространство перед существующим крытым рынком будет использовано для торговли цветами, что придаст этому месту праздничный вид. Модерновые криволинейные скамейки подчеркнут свободный характер организации «Маскарадной площади.

Проект ООО «Воробьев и партнеры»

Мы предлагаем переосмыслить функции квартала, позволив ему стать новым центром притяжения. Предусматривая главную ось, проходящую через весь квартал, мы соединяем две главные площади (рыночную и игровую) и распределяем функции по направлению движения оси. Сам квартал мы разделяем на 3 зоны, на которые проецируется градиент активности (от холодного к горячему; от спокойного к активному), что помогает определить назначение для каждой зоны.





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Зона 1 (холодная зона). Зона торговли и питания. Место, где у посетителей будет возможность не только совершить покупки, но и перекусить. В зоне располагается рыночная площадь, мы расширяем ее за счет присоединения ул. Пушкинской, тем самым увеличивая пространство для прогулок, а также обеспечивая комфортное размещение зон временной торговли цветами.

Демонтаж павильонов, прилегающих к зданию рынка (купол), позволяет запроектировать платформу, которая является соединительным элементом между рыночной площадью и новой зоной, где размещаются различные кафе. В состав этой зоны мы вносим все демонтируемые объекты питания с ул. Карбышева.

Также мы предлагаем перенести оставшиеся объекты торговли на первый этаж здания блока “Б”, где мы предусматриваем расположение торговых павильонов, тем самым обеспечивая необходимое количество торговых мест. Демонтаж павильонов на ул. Карбышева позволит получить комфортный доступ к зоне сезонной торговли, которая накрывается новым навесом.

Зона 2 (теплая зона). Двигаясь по основной оси квартала, мы попадаем в зону 2. Зона для встреч и светских бесед. На месте старой загрузки будет располагаться музыкальная площадка (место проведения небольших концертов, спектаклей).

Новая загрузка рынка, согласно проекту, будет осуществляться из подземного паркинга, въезды в который осуществляются с ул. Куйбышева и ул. Карбышева. Паркинг двухуровневый и расчитан на 514 машино-мест.

Здание бывшего автовокзала, торговый центр “Никольский”, рынок и новое офисное здание создают внутриквартальную площадь. Образовавшаяся площадь небольшая и замкнута со всех сторон, что способствует ощущению приватности и уединения. Для создания индивидуального образа площади, нами запроектированы необычные навесы. Идейным вдохновителем для них послужили образы старых навесов, которые дороги сердцу каждого, кто хоть раз ждал на автовокзале свой автобус.

Новое офисное здание, предусмотренное в зоне 2, “вырастает” из площади, его база служит местом для отдыха и визуального контакта с площадью. Объем офисного здания выполнен с использованием градиентной сетки, что помогает создать иллюзию растворения здания по мере повышения этажности.

Зона 3 (горячая зона). Зона повышенной активности, место, где люди любых возрастов смогут найти себе занятие по душе. На площади есть детские площадки, места, где можно отдохнуть и просто прогуляться с собакой. Площадь является завершением квартала и крайней точкой притяжения на нашей оси. Ось проходит через весь квартал. Она начинается на рыночной площади, проходит под плотформой рынка, выходит на внутриквартальную площадь, пронизывает здание бывшего автовокзала и выходит на активную площадь. Непрерывность этой оси поспособствовала образованию портала в здании автовокзала. Он направляет поток движения людей и приглашает их заглянуть во внутрь самого объекта, где расположены тематическое кафе и выставочный зал. Важной составляющей частью проекта является идея разработки гайдлайна — это своебразная инструкция, в которую мы предлагаем включить логотип, он будет размещаться на разных носителях, единую экоупаковку для всего продаваемого товара, также это специальные стенды, на которых посетители смогут найти карты квартала и вспомогатленые инструкции, они помогут ориентироваться на территории. Мы уверены, что такая идея поспособствует созданию уникального стиля квартала. Он станет центром притяжения и будет узнаваем во всем мире.

Проект ООО «Рэмбокс»

Концепция проекта заключается в сохранении атмосферы и памяти о многолетней истории данной территории. Первая ассоциация умещается в одной фразе “Базар-Вокзал”. Мы оставляем сложившиеся названия, ясные и понятные людям, но предлагаем главной функцией квартала сделать торгово-развлекательную.

Проект-концепция предусматривает создание двух многофункциональных площадей: Базарной и Вокзальной. Основная идея – это динамичность городской среды.





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На территории старого автовокзала находится площадь ВОКЗАЛЬНАЯ — благоустроенное пространство с рельсами в покрытии площади, по которым выезжают торговые вагончики из здания «Депо». Они занимают определенные места по разным сценариям, а находясь в «Депо», освобождают площадь для возможности проведения массовых мероприятий. Проблема парковочных мест решена за счет устройства подземного двухуровневого паркинга на 650 маш/мест под площадью.

На месте старого автовокзала мы предлагаем построить торгово-развлекательный центр. На первом этаже размещаются магазины, второй этаж – арт-пространство для проведения различных выставок, ремесленных мастер-классов, культурных мероприятий. На этажах с третьего по пятый располагаются арендные площади.

Перед «колхозным» рынком мы формируем многофункциональную площадь БАЗАРНУЮ, которая расширяется за счет преобразования части улицы Пушкинской в пешеходную. Площадь представляет собой «карусель покупок» для посетителей. Торговые места – это раскладные палатки, которые можно взять в аренду частным предпринимателям на время и поставить в определенном порядке. Главный вход рынка предлагаем расширить и использовать в качестве сцены во время проведения праздничных мероприятий. У входа в сезонный рынок место существующих торговых павильонов занимает двухэтажное здание цветочной оранжереи, где предусмотрено хранение раскладных палаток. Под самой площадью есть возможность устроить подземный паркинг на 100 маш/мест.

Связью между двумя площадями служит улица Куйбышева, которая представляет собой буферную зону для отдыха от покупок.

Вторая связь – это надземный уровень, проходящий по центру квартала от одной площади к другой. Выбирая этот путь, мы попадаем в пассаж торгово-развлекательного центра, детскую зону, зону фудкорта и крытого сезонного рынка. На крышах административных зданий Центрального рынка располагаются городские огороды. Это легкие надстройки с теплицами для выращивания гарантированно свежей продукции.

Чтобы улучшить дорожно-транспортную ситуацию мы предусматриваем расширение улицы Мицкевича. Проезжая часть становится 4х полосной с движением в обоих направлениях , а образовавшийся пешеходный участок предлагаем использовать как студенческое пространство, которого не хватает возле университета. В квартале сохраняются наземные парковки общей вместительностью 96 маш/мест.

БАЗАР-ВОКЗАЛ – две территории одного динамического квартала, который может быть разным и всегда притягивать людей всех возрастов и интересов.

Проект студентов БрГТУ Перец Марины и Резановича Тимофея

Сегодня существенно меняется характер общественных пространств, к которым относится и территория рынка в границах улиц Мицкевича, Карбышева, Куйбышева и Пушкинской. Происходит некий переход от исключительной потребительской к активной созерцательной и рекреационной детальности.





Как следствие, расширяется система площадок и поверхностей, приспособленных для различных видов занятий, многофункциональных зон и объектов. На общественных территориях современного города проектируются гибкие модели развивающегося пространства с возможностью последующего обновления и дополнения.

На наш взгляд, территория нынешнего колхозного рынка должна представляет собой многофункциональный комплекс с развлекательной, деловой и рекреационной функциями. Предложение реновации пространства заключается в создании на территории квартала № 12 «Торгового города» с имитацией застройки г. Бреста 19-20 вв. Главная аллея города является пешеходной артерией, соединяющей несколько «магнитов» — это корпусы БрГУ и ул. Пушкинская, что позволит создать «транзитное» пространство с сопутствующей торговлей.

Так же все большую актуальность приобретает эмоциональное и событийное насыщение будничной среды, поэтому в представленной концепции торгового города предусмотрены пространства для выступлений уличных музыкантов и различные коворкинговые пространства. Определенный дизайн- код позволит создать имитацию «старого города». В то же время, мы предлагаем совместить это с современной навигацией по территории рынка, которая позволит быстро и беспрепятственно найти все, что необходимо посетителю.

Изучив потребность в сезонной торговле, мы пришли к выводу создать трансформирующееся пространство, чтобы загруженность рынка не падала в зимний период. Система представляет собой съемные панели, которые устанавливаются или демонтируются по мере надобности. Таким образом, летом территория рынка будет использоваться жителями для продажи продуктов, а зимой – переоборудоваться в новогоднюю крытую ярморочную торговлю.

Такой принцип проектирования в историческом центре полностью соответствует документу «Проект зон охраны» от 2019 года.

Мы не пытаемся воссоздать уже ранее существовавшее, а стараемся передать атмосферу прошлого в контексте современного общества.

Наше предложение – это отражение будущего прошлого.

Проект студентов БрГТУ — Горин Елена, Чечун Владимир и Абраменко Владислав

В концепции «Контрапункт» мы предлагаем создать полифункциональную городскую среду на месте старого автовокзала и территории колхозного рынка. Цель проекта – внедрение общественной и культурной инфраструктуры, стимулирующей превращение данного квартала в динамичный район, наполняющий жителей и гостей города своей энергией, азартом и вдохновением для активной и разносторонней жизни.





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Новые улицы и площади, пространства и объекты с различной функцией, как в музыкальном произведении, в нескольких уровнях связывают существующую застройку в гармоничное целое. Убирая парковки под землю и добавляя максимум ландшафта и озеленения, мы отдаём приоритет комфортному и гуманному городскому пространству, подходящему для прогулок, встреч и отдыха. Нашу концепцию можно представить с помощью кубика Рубика. Новые объекты, улицы, площади – благоустройство территории – не является конечной целью проекта. Подобно разноцветным составным частям кубика Рубика, различные функциональные части квартала дают возможность играть с ним, по своему выбору составлять комбинации активностей и сценариев времяпрепровождения. Именно этой возможности мы и добиваемся.

На месте сезонной площадки Колхозного рынка появляется универсальная площадь. Тентовая конструкция навеса может быстро монтироваться и демонтироваться. В зависимости от времени суток, дня недели, сезона года меняется специфика торговли на универсальной площади. Например, по рабочим дням продукты питания, в субботу вещевой рынок а в воскресенье тематическая ярмарка. Весной, например, несколько дней в неделе отданы под торговлю саженцами и семенами, зимой для елочного базара, осенью для фруктов и овощей. В зимнее время есть возможность устройства катка.

Площадь на месте автовокзала ориентирована на массовые мероприятия, уличные выступления, перфомансы и паблик-арт. Акцентом такого пространства может стать художественная экспозиция, арт-объект или выставочный павильон — например «Куб». Такой объект создаёт запоминающийся символ и может стать новой достопримечательностью города. Данная площадь дополняется элементами виртуальной реальности. При наведении камеры на одну из граней «Куба» можно увидеть открытки или ролики о Бресте. Или, по примеру баннера на ул.Советской, самому в реальном времени отправить поздравление городу, которое появится на Кубе, или просто пообщаться с незнакомыми людьми.

Проект Buro BO2

Проект реконструкции квартала вобрал в себя множество инновационных решений и современных приемов по грамотному планированию пространства и благоустройству территории.





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Видовой и самый главный парк, будет разбит на площади старого автовокзала. Всю территорию бывшего автовокзала решено сделать огромным, разноплановым и многопрофильным парком, под парком создать многоуровневую подземную парковку, благодаря чему будет дважды задействована одна и та же территория. Создана целая сеть разветвленных пешеходных связей, для улучшенной логистики и пешеходной доступности всего квартала. Над улицей Карбышева создана полноценная парковая улица с большим количеством деревьев и кустарников. Предложено все пешеходные связи поднять над дорогой для того, чтобы расширить существующую проезжую часть и увеличить количество парковочных мест для гостей рынка, а также создать новую пешеходную улицу, прямо над дорогой, тем самым, задействовать одну и ту же территорию дважды.

Реорганизована территория рынка: создана новая торговая площадка – фудрынок, увеличены торговые площади за счет добавления новых. Сами зоны аренды и торговли стали более привлекательными для потенциальны арендаторов за счет интеграции во все пешеходные уровни квартала.

Проект Urbanplunger (UP)

Авторы проекта: “Urbanplunger” & ”Monogroup”





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Анализ территории.

Участок проектирования расположен в общегородском центре Бреста, в исторически сложившихся кварталах, которые были спланированы еще в 19 веке. Проектируемый участок занимает отличное стратегическое положение в ткани города и может быть интегрирован в пешеходные пространства Бреста.

Проанализировав ряд параметров центральной части Бреста мы пришли к выводу, что данный квартал имеет практически гомогенное функциональное наполнение, связанное с торговлей, что на наш взгляд уже не соответствует требованиям к современному общегородскому центру. Здание старого рынка обладает большим эстетическим и конструктивным потенциалом, но не совсем подходит для существующего рынка, который буквально не вмещает всю торговлю и мы предлагаем построить новое здание рынка на месте автовокзала. Существующее здание рынка сможет вместить развлекательный и выставочный центр, который добавит так необходимую культурную составляющую на данной территории.

Функциональное наполнение.

Мы организовали две тематические площади — “Рыночную”, которая включила в себя существующую водонапорную башню и “Культурно-развлекательную”.

Две большие площади позволят создать новые общественные пространства на данной территории.

Мы предлагаем организовать открытое общественное пространство на месте автостоянки бывшего вокзала. Данное пространство предположительно будет использовано для проведения различных мероприятий и сезонных рынков и тематических маркетов.

Вторая площадь организована сразу за предлагаемым зданием рынка. Эта площадь размещает фонтан, детскую площадку, экстрим парк а также тихую зону с городскими огородами и парком. Эта территория может использоваться для проведения концертов и городских мероприятий.

Здание нового рынка вдохновлено окружающей квартальной застройкой Бреста. Высотность здания также продиктована адекватностью к окружающим домам. Для создания общественных пространств а также для придания легкости образу, здания были вогнуты в плане. На подземных этажах размещаются склады а также паркинг. Проектируемое здание также образует открытые и закрытые террасы, в центре рынка располагается общественная зона с кафе и ресторанами.

Старое здание рынка мы предлагаем «очистить» от прилегающих конструкций, чтобы открыть оригинальное строение, а также задвинуть фасад за пилоны что придаст интерес образу всего здания.

Будущее мобильности.

В данный момент мы находимся на пороге изменений, которые могут изменить способы передвижения человека. На сегодняшний день специалисты сравнивают этот потенциал к изменениям с тем, что произошел при замене гужевого транспорта на автомобильный.

Индивидуальные автоматизированные средства передвижения, такие как электросамокаты или сигвеи, все чаще используются в центрах городов. Наравне с этим для центра города все больше становится актуальным совместное использование автомобилей (car sharing) или прокат велосипедов и самокатов, и вытеснение личного транспорта из дорожной сети плотного общегородского центра. Благодаря четкому и совместному подходу к новым транспортным технологиям и услугам, мы можем дать возможность инновациям процветать и использовать эту уникальную возможность преобразовать мобильность в лучшую сторону.

Использование «общего пространства» становится все более популярным во многих городах мира. ‘home zone’ в Британии, ‘woonerf’ в Голландии, ‘superblock’ в Каталонии и др. эти пространства характеризуются совместным использованием дороги всеми пользователями, где привилегия отдается именно пешеходу. Для того, чтобы автомобили чувствовали себя «гостями» на данном пространстве, все разделения тротуаров и проездов стираются, кроме того для снижения скоростей используется расстановка уличной мебели и озеленения. Мы предлагаем использовать концепцию «общего пространства» для преобразования данного квартала, реорганизовав движение транспорта на прилегающих территориях. Пустив движение по ул. Мицкевича в обе стороны появится возможность снизить транспортную нагрузку на прилегающие кварталы а также позволит сделать «общие пространства» по ул. Пушкинская, Карбышева и Куйбышева и связать пешеходную ул. Советскую с рыночной площадью. Данные улицы не будут полностью закрыты от автомобилей, мы лишь закрываем транзитное движение по этим улицам и предлагаем установить на территории правила как в «жилых зонах».

Основные ТЭП.

Общая площадь всего комплекса — 59000м2

В том числе:

1-н уровень подземного паркинга — 21000м2 (примерно 650 м.м.)

(при необходимости можно организовать второй уровень подземного паркинга)

Рынок “Улицы старого города” с учетом административных помещений — 9000м2

Общественно-культурно-административная группа помещений — 28100 м2

(Выставочные пространства, кинотеатры, коворкинги,офисные помещения, кафе разного уровня, детские зоны, музей науки и техники и т.д. )

Проект «Студио ЮС2» в сотрудничестве с Atelier Z+Z

Решение LEVEL80 | architects и Atelier Z+Z ставит своей целью удовлетворить потребность города в современном общественном пространстве, новых зеленых зонах и парковочных местах.





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Рынок сегодня – это магнит для жителей города, и своим проектом мы бы хотели сохранить и усилить притягательный характер этого места. Например, реставрировать фасады зданий рынка под нужды кофеен и магазинчиков – и тем самым создать по ул. Куйбышева и ул. Карбышева уютные променады. Тут приятно отдохнуть после покупок и приехав специально: прогуляться вдоль бульвара, отдохнуть на скамейке в тени деревьев или пообщаться на террасе одной из кофеен.

Мы бережно относимся к тому, что предлагает участок, и интегрируемся молодыми посадками в существующее озеленение. Сберегая взрослые деревья, мы экономим городской бюджет и сохраняем преемственность и историю места.

Комбинация существующей зелени с разнообразными формами молодого озеленения (одиночные, групповые, вертикальные, многоярусные, мобильные посадки) формирует благоприятную среду, которая защищает горожан от солнца, дождя, шума автомобилей, дарит визуальный комфорт и делает пространство удобным вне зависимости от сезона.

Задачу создать парковочные места решает многофункциональный комплекс на месте автовокзала. Часть объема здания — крытый автомобильный паркинг на 300 и более мест (вместимость можно расширить, добавив подземные уровни).

Чтобы этот участок города мог принадлежать не только автомобилям, но и горожанам, все поверхности здания сделаны максимально эксплуатируемыми. Открытая широкая лестница сама представляет собой общественное пространство-амфитеатр и ведет на эксплуатируемую кровлю — «площадь над площадью». Помимо кафе и ресторанов эта площадь предлагает место для различных сценариев использования: тут можно провести вечерний просмотр кинофильмов, музыкальное мероприятие, организовать каток или площадку для пляжного волейбола.

Вертикальное озеленение комплекса сочетается с посадками вокруг и поддерживает «зеленый» характер территории после реставрации.

Проект ООО «Майстэрни»

В проектном предложении мы старались найти середину между экономическими показателями и современными архитектурными решениями. Основной упор в концепции мы делали на пешеходные связи во втором уровне, используя эксплуатируемые кровли и системы мостов и пандусов. Данное решение будет способствовать повышению качественного уровня заведений рынка и новых функций в многофункциональном центре.





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Благодаря уплотнению застройки удалось сохранить все здания на территории квартала, мы перевыполнили требования по количеству парковочных мест, увеличили площади открытых общественных пространств и увеличили торговые площади.

В концепции здания, которое размещено за зданием бывшего автовокзала отсылка на одно из семи чудес света Висячие сады Семирамиды, где этажи здания располагались каскадно и имели большое количество зелени. Стилистика несет в себе модернистский характер и максимально деликатный образ, чтобы из-за уплотнения застройки не нарушить масштаб квартала. Самое важное что хотелось бы прояснить это главную функцию здания – общественное пространство для жителей города, в котором будет доминировать не торговая функция, а культурный досуг, здесь будут размещаться вспомогательные пространства для БрГУ им. Пушкина, выставочные пространства, ресторан, творческие мастерские и ритейл. Так мы хотим подчеркнуть культурную значимость территории для горожан, а не потребительскую. Но также будут размещаться торговые площади чтобы улучшить экономическую прибыль рынка. На эксплуатируемых кровлях можно разместить детские площадки, зоны активности для проведения физкультурных мероприятий и отдыха посетителей.

В здании бывшего автовокзала на первом этаже размещены фудкорт и пространсво для проведения мероприятий, на втором этаже офисные помещения, на кровле кафе.

Площади мы связали между собой связью, проходящей посередине квартала, и стилистически. Вокзальная площадь предполагает как массовые скопления людей с устройством сцены для проведения мероприятий, так и уютный сквер для тихого отдыха. Общественное пространство огораживается искуственным рельефом от оживленного бульвара, создав ощущение уюта и безопасности для людей. Рыночная площадь выполняет задачу завлечения пользователей в квартал, обеспечения безбарьерной среды для пешеходов и организованными местами для торговли цветами.

Проект Кучиц Марии и Яконюк Юлии

«Он вдохновен был свыше» — А.С.Пушкин об Адаме Мицкевиче. Великий сын белорусской земли. Творчество Мицкевича являлось вдохновением для живописцев, графиков и композиторов.

Мы предлагаем снести старое здание автовокзала, возводя на его месте многофункциональный центр. Перед ним, на улице Мицкевича, планируем построить и организовать пространство с проходной галереей, чтобы связать старый корпус университета со спортивным.





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Первый этаж многофункционального центра, который появится на месте старого автовокзала, предлагаем отдать под торговлю и общественное питание, а на втором — обустроить деловое пространство и офисы. Третий этаж – ботанические теплицы, в которых смогут работать студенты университета.

Проектом предусмотрены паркинги. Их убераем под землю: один разместится под вокзальной площадью, второй — под рыночной, третий – под существующей территорией сезонного рынка. Улица Пушкинская на участке от Куйбышево до Карбышева станет пешеходной.

Сам Колхозный рынок мы модернизируем, делая его территории более благоприятными для людей, мы предлагаем его трансформировать под арт-пространство, сформировать культурно-зрелищное ядра для студенчества. Мы основываемся на наиболее важном ресурсе города – людях как источник креативности. В своем проекте стараемся использовать характерную особенность творческих людей: собираясь вместе на одной территории они формируют творческую среду города. Площадь перед рынком планируем отдать под торговлю фруктами и овощами, цветами в дневное время, а в вечернее – под общественное питание (кафе, рестораны).

Торговые ряды, будут трансформированы в рынок фермерских продуктов с возможностью последующего приготовления.