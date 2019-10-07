Организации Госстандарта 14 октября проведут дни открытых дверей

Источник материала: Газета Авангард





Организации Госстандарта 14 октября к Всемирному дню стандартизации проведут дни открытых дверей, деловые встречи и семинары, сообщили БЕЛТА в пресс-службе ведомства.

Главная цель мероприятий — привлечь внимание к деятельности в сфере технического регулирования и стандартизации, вопросам повышения качества и конкурентоспособности отечественной продукции, отразить роль стандартов в современной жизни общества.

Всемирный день стандартизации отмечается 14 октября, в Беларуси он является профессиональным праздником с 2000 года. Каждый год Всемирный день стандартизации проходит под определенным девизом. Тема предстоящего события — «Стандарты видеотехнологий создают глобальную площадку».

В своем традиционном послании руководители трех ведущих международных организаций по стандартизации — IEC, ISO и ITU — отмечают, что инновации последних десятилетий привели к огромному скачку в улучшении качества видео. Видеотехнологии стали более доступными, помогая людям делиться своими историями через яркие изображения. Эти достижения стали возможными благодаря международным стандартам.

БЕЛТА