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Под Минском сотрудники ГАИ остановили VW, которым управлял 9-летний мальчик

08.10.2019 08:02 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В одной из деревень Минского района папа пустил за руль 9-летнего сына. Теперь отец должен заплатить штраф, кроме того, к нему могут возникнуть вопросы в инспекции по делам несовершеннолетних. Об этом сообщает пресс-служба УВД Миноблиспоклома.

5 октября в деревне Валерьяново сотрудники ГАИ заметили автомобиль Volkswagen, которым управлял ребенок. Оказалось, что отец решил поучить 9-летнего сына водить автомобиль, и пустил того за руль. Сам он сидел с ним рядом на переднем пассажирском сиденье.

В отношении отца составлен административный протокол по ч.1 ст. 18.19 КоАП за передачу права управления лицу, не имеющему права управления транспортным средством.

Также данные материалы переданы для дальнейшего разбирательства в инспекцию по делам несовершеннолетних.

В ГАИ напомнили, что согласно законодательству, обучаться вождению автомобиля могут лица, достигшие 16 лет. А сдать на права нельзя раньше 18 лет.

 
 
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В одной из деревень Минского района папа пустил за руль 9-летнего сына. Теперь отец должен заплатить штраф, кроме того, к нему могут возникнуть вопросы в инспекции...
 
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