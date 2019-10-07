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Тест: кто это написал - человек или робот?
Источник материала: Tut.by
Возможно, вы помните, как персонаж Уилла Смита в фильме «Я, робот» спрашивал: «Ты всего лишь машина, только имитация жизни. Робот сочинит симфонию? Робот превратит кусок холста в шедевр искусства?». И сегодня мы можем с уверенностью ответить «да» на этот вопрос. Нейросети уже пишут стихи, сценарии для фильмов, рисуют картины и пишут музыку. С каждым днем все тяжелее отличить ИИ от человека. Поэтому 42.TUT.BY предлагает вам угадать, что из этого написано человеком, а что — роботом.
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Угадайте, кто написал этот отрывок: робот или человек?
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