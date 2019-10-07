ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

За этим смартфоном опять будут стоять в очередях. Полный обзор Xiaomi Redmi Note 8 Pro

08.10.2019 08:00 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Совсем скоро в Беларуси стартуют официальные продажи нового «народного» смартфона от компании Xiaomi — Redmi Note 8 Pro. Цена стартовой версии аппарата — 659 рублей. Разбираемся, что гаджет может предложить за эти деньги.


Толще и тяжелее, чем предшественник

Внешне Redmi Note 8 Pro мало похож на своего предшественника Redmi Note 7. Все из-за расположения камер на задней панели: в «семерке» фотомодули находятся в левом верхнем торце, в новинке — посередине корпуса. Из-за этого устройство больше ассоциируется с Mi 9T (наш обзор).


Слева Redmi Note 8 Pro. Оттереть пыль для красивого снимка так и не получилось — задняя панель новинки как-будто притягивает соринки

Различаются и габариты: Xiaomi Redmi Note 8 Pro немного толще и тяжелее прошлой модели (соответственно 8,8 мм и 200 грамм против 8,1 мм и 186 грамм). С чехлом разница становится еще более очевидной. Мешает ли это? Не особо. Во всяком случае, до любого края дисплея можно дотянуться большим пальцем, не перехватывая смартфон в руке.

А еще в Xiaomi Redmi Note 8 Pro решили не следовать тренду на сканеры отпечатков пальцев, встроенные в экран. Дактилоскопический сенсор расположили «по старинке», с задней стороны корпуса под основными камерами. И это хорошо: нет ложных срабатываний, а на активацию уходят доли секунды.




В остальном все стандартно. В смартфон можно установить две nanoSIM-карты или одну «симку» вместе с картой памяти microSD. Сверху находится ИК-передатчик для управления бытовой техникой, есть 3,5-мм разъем под наушники. Внешний динамик одинарный, стерео нет.

Проще говоря: внешне смартфон хоть и не особо выделяется из толпы остальных аппаратов, но и не раздражает. Сильных эргономических просчетов в Redmi Note 8 Pro нам заметить не удалось. В комплекте с устройством поставляется и защитный силиконовый чехол.

Не самый яркий дисплей


В Xiaomi Redmi Note 8 Pro установлен IPS-дисплей на 6,53 дюйма. Разрешение — Full HD+ (395 ppi), защитное стекло — Gorilla Glass 5, пленок «с завода» на панели нет.

В целом, претензий к экрану нет. Он наверняка понравится тем, кто не в восторге от AMOLED-матриц с более насыщенной цветопередачей. Дисплей Redmi Note 8 Pro отображает «честные» цвета в довольно теплых тонах и практически не инвертирует оттенки.

Небольшой минус кроется только в максимальной яркости. На официальном сайте Xiaomi говорится, что пиковая яркость экрана Redmi Note 8 Pro составляет 500 нит, типовая — 420 нит. Это не самые высокие на сегодняшний день показатели.


Грубо говоря, на солнце ползунок яркости постоянно приходится выкручивать до предела. И даже тогда рассмотреть, что написано во всплывающем уведомлении, получается не всегда. В помещении комфортно пользоваться смартфоном получается на яркости в 70−80%.

Играть можно во все игры

Большинство смартфонов Xiaomi работают на процессорах от компании Qualcomm, но Redmi Note 8 Pro — исключение. Его решили оснастить решением от конкурирующей компании MediaTek. Процессор Helio G90T (частота до 2,05 ГГц) выполнен по 12-нм техпроцессу. Оперативной памяти типа LPDDR4x — 6 ГБ. Постоянного хранилища с памятью типа UFS 2.1 — от 64 ГБ.

До старта продаж больше всего вопросов у потенциальных покупателей смартфона возникло именно к процессору — чипы MTK пользуются сомнительной репутацией в Сети. Впрочем, в том же AnTuTu новинка набирает около 230 тысяч баллов — не меньше, чем другие смартфоны из среднего класса.


Кроме того, Xiaomi позиционирует Redmi Note 8 Pro как игровой смартфон и даже встроила в него выделенную систему охлаждения. Мы проверили, как на аппарате идут игры, например, новый Call of Duty Mobile и WOT Blitz. Проблем не возникло — fps во время 10-минутных баталий в каждой из игр не проседал.

А вот так Redmi Note 8 Pro прошел тест на троттлинг (сбрасывание частот под большой нагрузкой):


При этом задняя сторона смартфона хоть и нагрелась, но не настолько, чтобы аппарат было неприятно держать в руке.

Общий вердикт такой: с производительностью у Redmi Note 8 Pro все хорошо. Особых проблем не наблюдается как при работе с интерфейсом и обычными приложениями вроде того же YouTube, так и более «тяжеловесными» программами наподобие игр — можно поиграть с комфортом и на высоких настройках графики. Небольшие затруднения могу возникнуть только в определенных проектах из-за недостаточной оптимизации под конкретное «железо».

День активного и полтора дня спокойного использования на одном заряде

Еще одна особенность Redmi Note 8 Pro — емкий аккумулятор на 4500 мАч. Казалось бы, с такой батареей смартфон точно сможет продержаться на одном заряде около двух дней. Но нам не удалось. Под нагрузкой аппарат стабильно работал до позднего вечера, при менее активном использовании — не более полутора дней.

Впрочем, назвать такие показатели плачевными точно не получится. Просто от аккумулятора на 4500 мАч подсознательно ждешь большего. Возможно, дело тут в еще не до конца оптимизированной прошивке, а может, в техпроцессе процессора в 12 нм.

Плюс ко всему смартфон поддерживает 18-ваттную зарядку. Восполнить заряд комплектным адаптером питания можно чуть менее чем за два часа. В тесте автономности известного ресурса GSMArena Redmi Note 8 Pro набрал 114 часов. Для сравнения: результат Redmi Note 7 — 108 часов, Huawei P30 Lite — 94 часа, Galaxy A50 — 98 часов.

Как снимает основная камера на 64 Мп

Главная «фишка» Redmi Note 8 Pro — основная камера на 64 Мп (f/1.89). Не зря производитель посвятил возможностям фотомодулей чуть ли не половину информации на официальном сайте.


Второй, суперширокоугольный датчик камеры в смартфоне — на 8 Мп (f/2.2), третий и четвертый — на 2 Мп, для макросъемки и определения глубины объектов в кадре. На наш взгляд, особого смысла в двухмегапиксельных сенсорах нет. Сделать качественное макрофото на камеру с таким разрешением вряд ли получится.

Еще один нюанс: по умолчанию Redmi Note 8 на главный фотомодуль снимает в разрешении 16 Мп, а не 64 Мп. Так смартфон, по заверению компании, комбинирует четыре маленьких соседних пикселя в один большой, что положительно влияет на качество финальных фотографий.

Режим съемки в 64 Мп включается в настройках приложения камеры и, по идее, позволяет делать кадры с более высокой детализацией. Но давайте честно: вряд ли вы соберетесь распечатывать фотографии с Redmi Note 8 Pro на огромных постерах, где важна увеличенная детализация.

Скорее всего, обычный пользователь ограничится тем, что отправит пару только что сделанных на смартфон фотографий друзьям в мессенджер или опубликует в Instagram. А в таком случае качество снимков так или иначе сожмется программными алгоритмами.

Ниже — несколько кадров, сделанных в обычном и 64-мегапиксельном режиме съемки. Вторая пара кадров — те же снимки, но кадрированные в одной и той же точке:

1.








2.








3.








4.








А это — фото, сделанные при недостатке света около девяти вечера. Первый снимок сделан на полностью автоматических настройках, второй — с включением ночного режима съемки:




















В целом камеру Redmi Note 8 Pro можно охарактеризовать так: хорошо снимает днем и в помещениях и неплохо в темноте. Впрочем, это не выдающиеся результаты. Субъективно, тот же Xiaomi Mi 9 Lite (наш обзор) снимает лучше.

Фронтальная камера в Redmi Note 8 Pro — 20-мегапиксельная (f/2.0).

Резюме

Начальная цена Xiaomi Redmi Note 8 Pro — 659 рублей. Главные плюсы аппарата: быстрый сканер отпечатков пальцев на задней панели, достаточная производительность (можно играть в большинство современных игр с высокими настройками), а также неплохая автономность.

Конечно, от аккумулятора емкостью в 4500 мАч ждешь чуть большего, но полтора-два дня на одном заряде наверняка хватит большинству пользователей. Для кого-то может показаться важным и наличие NFC-модуля.


Недостатки: нельзя установить сразу две SIM-карты и карту памяти, яркость дисплея постоянно приходится выкручивать почти на максимум, вес аппарата (200 граммов) мог бы быть чуть меньше. Последнее, впрочем, достаточно субъективно. Кому-то небольшая тяжесть устройства, наоборот, может даже понравится.

Основная камера разрешением в 64 Мп по умолчанию снимает в 16-мегапиксельном режиме, и менять этот параметр мы не советуем. Существенной прибавки в качестве фото, сделанных в 64-мегапискльном режиме, вы явно не получите.

В целом качество кадров, созданных Xiaomi Redmi Note 8 Pro, можно охарактеризовать как «выше среднего». Впрочем, другие смартфоны Xiaomi среднего ценового диапазона снимают ничуть не хуже.

На субъективный взгляд автора обзора, обладателям Xiaomi Redmi Note 7 переходить на новую «восьмерку» особо смысла нет. А вот если вы пользуетесь более старым смартфоном, Redmi Note 8 Pro может стать неплохим выбором. Особенно с учетом того, что Redmi Note 7 наверняка вскоре уберут из продажи.

За предоставленный на обзор смартфон благодарим официального представителя продукции Xiaomi в Беларуси. Представители компании не имели возможности повлиять на результат тестирования и не видели материал до публикации.

Смотрите, сколько у нас стоят популярные смартфоны Xiaomi:

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Устройство совсем скоро начнет продаваться в Беларуси.
 
Новости дня
Новости разные
 
«Носить хлебцы про запас». Похудевшие делятся правилами, которые помогли сбросить килограммы
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

07.10.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
08.10.2019
Днепровская правда (Дуюровно)
Газета Авангард

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика