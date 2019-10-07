За этим смартфоном опять будут стоять в очередях. Полный обзор Xiaomi Redmi Note 8 Pro

Источник материала: Tut.by

Совсем скоро в Беларуси стартуют официальные продажи нового «народного» смартфона от компании Xiaomi — Redmi Note 8 Pro. Цена стартовой версии аппарата — 659 рублей. Разбираемся, что гаджет может предложить за эти деньги.





Толще и тяжелее, чем предшественник

Внешне Redmi Note 8 Pro мало похож на своего предшественника Redmi Note 7. Все из-за расположения камер на задней панели: в «семерке» фотомодули находятся в левом верхнем торце, в новинке — посередине корпуса. Из-за этого устройство больше ассоциируется с Mi 9T ( наш обзор ).



Слева Redmi Note 8 Pro. Оттереть пыль для красивого снимка так и не получилось — задняя панель новинки как-будто притягивает соринки

Различаются и габариты: Xiaomi Redmi Note 8 Pro немного толще и тяжелее прошлой модели (соответственно 8,8 мм и 200 грамм против 8,1 мм и 186 грамм). С чехлом разница становится еще более очевидной. Мешает ли это? Не особо. Во всяком случае, до любого края дисплея можно дотянуться большим пальцем, не перехватывая смартфон в руке.

А еще в Xiaomi Redmi Note 8 Pro решили не следовать тренду на сканеры отпечатков пальцев, встроенные в экран. Дактилоскопический сенсор расположили «по старинке», с задней стороны корпуса под основными камерами. И это хорошо: нет ложных срабатываний, а на активацию уходят доли секунды.









В остальном все стандартно. В смартфон можно установить две nanoSIM-карты или одну «симку» вместе с картой памяти microSD. Сверху находится ИК-передатчик для управления бытовой техникой, есть 3,5-мм разъем под наушники. Внешний динамик одинарный, стерео нет.

Проще говоря: внешне смартфон хоть и не особо выделяется из толпы остальных аппаратов, но и не раздражает. Сильных эргономических просчетов в Redmi Note 8 Pro нам заметить не удалось. В комплекте с устройством поставляется и защитный силиконовый чехол.

Не самый яркий дисплей





В Xiaomi Redmi Note 8 Pro установлен IPS-дисплей на 6,53 дюйма. Разрешение — Full HD+ (395 ppi), защитное стекло — Gorilla Glass 5, пленок «с завода» на панели нет.

В целом, претензий к экрану нет. Он наверняка понравится тем, кто не в восторге от AMOLED-матриц с более насыщенной цветопередачей. Дисплей Redmi Note 8 Pro отображает «честные» цвета в довольно теплых тонах и практически не инвертирует оттенки.

Небольшой минус кроется только в максимальной яркости. На официальном сайте Xiaomi говорится, что пиковая яркость экрана Redmi Note 8 Pro составляет 500 нит, типовая — 420 нит. Это не самые высокие на сегодняшний день показатели.





Грубо говоря, на солнце ползунок яркости постоянно приходится выкручивать до предела. И даже тогда рассмотреть, что написано во всплывающем уведомлении, получается не всегда. В помещении комфортно пользоваться смартфоном получается на яркости в 70−80%.

Играть можно во все игры

Большинство смартфонов Xiaomi работают на процессорах от компании Qualcomm, но Redmi Note 8 Pro — исключение. Его решили оснастить решением от конкурирующей компании MediaTek. Процессор Helio G90T (частота до 2,05 ГГц) выполнен по 12-нм техпроцессу. Оперативной памяти типа LPDDR4x — 6 ГБ. Постоянного хранилища с памятью типа UFS 2.1 — от 64 ГБ.

До старта продаж больше всего вопросов у потенциальных покупателей смартфона возникло именно к процессору — чипы MTK пользуются сомнительной репутацией в Сети. Впрочем, в том же AnTuTu новинка набирает около 230 тысяч баллов — не меньше, чем другие смартфоны из среднего класса.





Кроме того, Xiaomi позиционирует Redmi Note 8 Pro как игровой смартфон и даже встроила в него выделенную систему охлаждения. Мы проверили, как на аппарате идут игры, например, новый Call of Duty Mobile и WOT Blitz. Проблем не возникло — fps во время 10-минутных баталий в каждой из игр не проседал.

А вот так Redmi Note 8 Pro прошел тест на троттлинг (сбрасывание частот под большой нагрузкой):





При этом задняя сторона смартфона хоть и нагрелась, но не настолько, чтобы аппарат было неприятно держать в руке.

Общий вердикт такой: с производительностью у Redmi Note 8 Pro все хорошо. Особых проблем не наблюдается как при работе с интерфейсом и обычными приложениями вроде того же YouTube, так и более «тяжеловесными» программами наподобие игр — можно поиграть с комфортом и на высоких настройках графики. Небольшие затруднения могу возникнуть только в определенных проектах из-за недостаточной оптимизации под конкретное «железо».

День активного и полтора дня спокойного использования на одном заряде

Еще одна особенность Redmi Note 8 Pro — емкий аккумулятор на 4500 мАч. Казалось бы, с такой батареей смартфон точно сможет продержаться на одном заряде около двух дней. Но нам не удалось. Под нагрузкой аппарат стабильно работал до позднего вечера, при менее активном использовании — не более полутора дней.

Впрочем, назвать такие показатели плачевными точно не получится. Просто от аккумулятора на 4500 мАч подсознательно ждешь большего. Возможно, дело тут в еще не до конца оптимизированной прошивке, а может, в техпроцессе процессора в 12 нм.

Плюс ко всему смартфон поддерживает 18-ваттную зарядку. Восполнить заряд комплектным адаптером питания можно чуть менее чем за два часа. В тесте автономности известного ресурса GSMArena Redmi Note 8 Pro набрал 114 часов. Для сравнения: результат Redmi Note 7 — 108 часов, Huawei P30 Lite — 94 часа, Galaxy A50 — 98 часов.

Как снимает основная камера на 64 Мп

Главная «фишка» Redmi Note 8 Pro — основная камера на 64 Мп (f/1.89). Не зря производитель посвятил возможностям фотомодулей чуть ли не половину информации на официальном сайте.





Второй, суперширокоугольный датчик камеры в смартфоне — на 8 Мп (f/2.2), третий и четвертый — на 2 Мп, для макросъемки и определения глубины объектов в кадре. На наш взгляд, особого смысла в двухмегапиксельных сенсорах нет. Сделать качественное макрофото на камеру с таким разрешением вряд ли получится.

Еще один нюанс: по умолчанию Redmi Note 8 на главный фотомодуль снимает в разрешении 16 Мп, а не 64 Мп. Так смартфон, по заверению компании, комбинирует четыре маленьких соседних пикселя в один большой, что положительно влияет на качество финальных фотографий.

Режим съемки в 64 Мп включается в настройках приложения камеры и, по идее, позволяет делать кадры с более высокой детализацией. Но давайте честно: вряд ли вы соберетесь распечатывать фотографии с Redmi Note 8 Pro на огромных постерах, где важна увеличенная детализация.

Скорее всего, обычный пользователь ограничится тем, что отправит пару только что сделанных на смартфон фотографий друзьям в мессенджер или опубликует в Instagram. А в таком случае качество снимков так или иначе сожмется программными алгоритмами.

Ниже — несколько кадров, сделанных в обычном и 64-мегапиксельном режиме съемки. Вторая пара кадров — те же снимки, но кадрированные в одной и той же точке:

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А это — фото, сделанные при недостатке света около девяти вечера. Первый снимок сделан на полностью автоматических настройках, второй — с включением ночного режима съемки:









































В целом камеру Redmi Note 8 Pro можно охарактеризовать так: хорошо снимает днем и в помещениях и неплохо в темноте. Впрочем, это не выдающиеся результаты. Субъективно, тот же Xiaomi Mi 9 Lite ( наш обзор ) снимает лучше.

Фронтальная камера в Redmi Note 8 Pro — 20-мегапиксельная (f/2.0).

Резюме

Начальная цена Xiaomi Redmi Note 8 Pro — 659 рублей. Главные плюсы аппарата: быстрый сканер отпечатков пальцев на задней панели, достаточная производительность (можно играть в большинство современных игр с высокими настройками), а также неплохая автономность.

Конечно, от аккумулятора емкостью в 4500 мАч ждешь чуть большего, но полтора-два дня на одном заряде наверняка хватит большинству пользователей. Для кого-то может показаться важным и наличие NFC-модуля.





Недостатки: нельзя установить сразу две SIM-карты и карту памяти, яркость дисплея постоянно приходится выкручивать почти на максимум, вес аппарата (200 граммов) мог бы быть чуть меньше. Последнее, впрочем, достаточно субъективно. Кому-то небольшая тяжесть устройства, наоборот, может даже понравится.

Основная камера разрешением в 64 Мп по умолчанию снимает в 16-мегапиксельном режиме, и менять этот параметр мы не советуем. Существенной прибавки в качестве фото, сделанных в 64-мегапискльном режиме, вы явно не получите.

В целом качество кадров, созданных Xiaomi Redmi Note 8 Pro, можно охарактеризовать как «выше среднего». Впрочем, другие смартфоны Xiaomi среднего ценового диапазона снимают ничуть не хуже.

На субъективный взгляд автора обзора, обладателям Xiaomi Redmi Note 7 переходить на новую «восьмерку» особо смысла нет. А вот если вы пользуетесь более старым смартфоном, Redmi Note 8 Pro может стать неплохим выбором. Особенно с учетом того, что Redmi Note 7 наверняка вскоре уберут из продажи.

За предоставленный на обзор смартфон благодарим официального представителя продукции Xiaomi в Беларуси . Представители компании не имели возможности повлиять на результат тестирования и не видели материал до публикации.

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