«Больше свободы». Почему английская пара скрывает пол своего ребенка?

Источник материала: Tut.by

Джейк и Хоббит — пара из Британии, которая растит гендерно нейтрального ребенка. Пытаясь оградить младенца от гендерных стереотипов, пара не раскрывает его/ее пол даже близким родственникам.





Корреспондент Би-би-си Бет Маклеод, снявшая сюжет о семье, рассказала, как живут Джейк, Хоббит, гендерно нейтральный ребенок Ануш и что обо всем этом думает бабушка.

Ануш год и пять месяцев. Родители называют ребенка гендерно нейтральным местоимением they , означающим «они». Ануш одевают и в женскую, и в мужскую одежду, покупают игрушки и «для мальчиков», и «для девочек». До одиннадцати месяцев пол ребенка не знала даже его бабушка.

Зачем это делают с ребенком? Джейк и Хоббит говорят, что пытаются дать Ануш как можно больше свободы.

«Свобода от стереотипов»

Мать Ануш говорит, что единственный способ уберечь ребенка от гендерных стереотипов — не присваивать ему гендер вообще. Важно отметить, что речь идет именно о гендере — совокупности характеристик, относящихся в той или иной культуре к мужественности и женственности.

Гендер не следует путать с биологическим полом, это именно принятое в обществе понимание того, каким «должен быть» мужчина или какой «должна быть» женщина.

«Очень многие гендерные предрассудки работают на уровне подсознания. Когда я только забеременела, мы начали обсуждать, как с ними справиться, смягчить их эффект. И пришли к выводу, что единственный способ этого добиться — просто никому не говорить, какого пола ребенок, называть его „они“, и делать это настолько долго, насколько это возможно, позволяя ребенку просто быть собой», — говорит Хоббит.

«Слово „нейтральный“ в словосочетании „гендерно нейтральный“ значит, что мы пытаемся вести себя нейтрально по отношению к своему ребенку, а не лишить его пола», — объясняет Джейк.

У Ануш много разных игрушек, рассказывает корреспондент Би-би-си — игрушечный сервиз, куклы, машинки и поезда. Одна из любимых игрушек Ануш — метла.

Стоит отметить, что пара ведет образ жизни, который многие назвали бы нестандартным. Они живут в плавучем доме (в Британии они довольно распространены), работают акробатами в цирке (Джейк учится на актера) и считают себя небинарными, то есть не относят себя ни к одному из общепринятых гендеров.



Пол Ануш известен только родителям и самым близким родственникам

Джейк признается, что сначала знакомые относились к их выбору несерьезно.

«Но прошло больше года, и люди постепенно привыкли. Хотя, когда к нам подходят пожилые дамы в парке, приходится пускаться в объяснения», — говорит он.

«Когда-нибудь ребенку все равно скажут, что розовое — это для девочек, а голубое — для мальчиков. Или что ему нельзя играть с какой-нибудь игрушкой, потому что она не подходит по полу», — говорит мать ребенка.

Пол Ануш долго скрывали даже от бабушки. Камилла, мама Хоббит, узнала пол ребенка, когда Ануш исполнилось 11 месяцев. Секрета ей не раскрыли, она узнала его сама, меняя Ануш памперсы. Она говорит, что сначала ей не нравилось называть ребенка гендерно нейтральным местоимением «они», но потом она привыкла.

«Я долго ждала, что мне скажут. Думала: просто скажите мне, скажите, — рассказывает Камилла. — Но теперь, когда я знаю, я никому не скажу. Просто из уважения к своей дочери», — говорит Камилла.

«Остановите Землю, я сойду»

Рано или поздно пара должна была столкнуться с непониманием окружающих, считает Бет Маклеод. Знакомые и родственники семьи, и просто люди на улице в какой-то момент неизбежно должны были начать присваивать ребенку гендер.

«Мальчик или девочка — этот вопрос нам задают очень часто. Его задают все, даже простые прохожие на улице», — говорит Джейк.

В конце сентября Бет Маклеод сняла сюжет о семье Джейка и Хоббит. За этим сюжетом последовали статьи и в других СМИ. Пара приковала к себе внимание британцев.

Колумнисты таблоидов, ведущие ток-шоу, комментаторы в интернете спорили об Ануш, пытаясь определиться, правильно ли пара растит своего ребенка? Джейк и Хоббит и сами охотно общались с прессой.

«К ним начали приходить журналисты, которые хотели с ними поговорить, — рассказывает Бет Маклеод. — И стоит отметить, что они [Джейк и Хоббит] проявили большую твердость».

Некоторые комментарии были положительными, основная масса людей пренебрежительно называла пару странной, но были и по-настоящему злые и едкие отзывы, говорит журналистка.

«Многие просто говорили: не понимаю, зачем они это делают, есть способы лучше. Но другие переходили на личности», — рассказывает она.

«Были и такие, кто называл происходящее издевательством над ребенком и предлагал обратиться в социальные службы».

Пару обсуждают в соцсетях и сейчас.







«Только что послушал про Джейка и Хоббит на Radio 4. Якобы они не присваивают гендер своему ребенку, а по сути растят ребенка трансвеститом», — считает один из комментаторов.





«У меня четверо детей и пятеро внуков, двое правнуков. И мне кажется, эта пара считает, что я прожил свою жизнь неправильно. Я так не считаю. И я не считаю, что очень многие люди живут свою жизнь неправильно», — говорит Дэвид из Шеффилда.

«Пусть решают все сами, но не надо их запутывать, когда им год или два. В какой туалет будет ходить ребенок, когда пойдет в школу? Один день — в мужской, другой день — в женский? Это странно. Порой я просто думаю: остановите Землю, я сойду», — говорит Дэвид.

«Они очень милый ребенок»

Несмотря на неодобрение традиционалистов, родители считают, что их замысел воплощается так, как они хотели.

«Мы получили желаемый эффект. Наш ребенок растет в соответствии со своими собственными интересами, независимо от гендера. Например, они каждое утро играют в чаепитие с куклами, но им также очень нравятся мотоциклы и техника», — говорит мать Ануш.

Бет Маклеод говорит, что Ануш — очень хорошо воспитанный ребенок, который проявляет очень большой интерес к окружающему миру и почти никогда не плачет.

«Джейк и Хоббит понимают, что живут в бинарном мире. Но они не хотят быть бинарными. Они также понимают, что это может быть кому-то не по душе», — говорит журналистка.

Джейк и Хоббит понимают, что могут быть неправы. «Мы совершаем ошибки. Мы люди. Более того, мы уставшие родители. Мы постоянно их совершаем. Но мы надеемся, что это — не одна из них. Мне кажется, нет», — говорит Джейк.

Джейк и Хоббит не знают, что будет, когда Ануш пойдет в школу. Вероятнее всего, они будут действовать по обстоятельствам.

«Для нас важно, что ребенок растет в атмосфере любви», — говорит Джейк.