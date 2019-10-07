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Регистрация кандидатов в депутаты начинается в Беларуси

08.10.2019 — Разное | Маяк Преднепровья  
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Источник материала: Маяк Преднепровья

Регистрация кандидатов в депутаты начинается в БеларусиОкружные избирательные комиссии 8-17 октября проведут регистрацию кандидатов в депутаты Палаты представителей Национального собрания седьмого созыва.

Предвыборная агитация на парламентских выборах в Беларуси стартует в середине октября после регистрации кандидатов в депутаты. На следующий день после ее окончания окружные избиркомы проведут между кандидатами жеребьевку для того, чтобы определить дату и время их выступления на государственных радио и ТВ.

Выступления кандидатов в депутаты по радио и телевидению пройдут с 21 октября по 6 ноября по рабочим дням. Радиовыступления будут с 7.00 до 8.00, телевизионные (они будут сопровождаться субтитрами или переводом на жестовый язык) — с 19.00 до 20.00. Эфирное время кандидатов, которые будут баллотироваться по Минску, выделят «Радио-Минск», канал «Беларусь 3», по Минской области — радиостанция «Минская волна», СТВ. Тем, кто будет выдвигаться по другим областям, время предоставят соответствующие областные телерадиокомпании.

Для теледебатов эфирное время резервируется из расчета не более пяти минут одному кандидату. Порядок организации и проведения дебатов, даты их проведения и ведущего определяют телерадиокомпании.

Свою предвыборную программу претенденты на места в парламенте имеют право опубликовать либо в одной из республиканских газет («Звязда», «Рэспубліка»), либо соответствующей областной газете, либо в издаваемых на территории их округа районных, городских газетах. Текст кандидаты должны представить в СМИ не позднее 27 октября.

Выборы в Палату представителей назначены на 17 ноября, в Совет Республики — на 7 ноября.

БЕЛТА

 
Теги: Минск
 
 
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Окружные избирательные комиссии 8-17 октября проведут регистрацию кандидатов в депутаты Палаты представителей Национального собрания седьмого созыва....
 
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