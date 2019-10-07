Регистрация кандидатов в депутаты начинается в Беларуси

Окружные избирательные комиссии 8-17 октября проведут регистрацию кандидатов в депутаты Палаты представителей Национального собрания седьмого созыва.
Предвыборная агитация на парламентских выборах в Беларуси стартует в середине октября после регистрации кандидатов в депутаты. На следующий день после ее окончания окружные избиркомы проведут между кандидатами жеребьевку для того, чтобы определить дату и время их выступления на государственных радио и ТВ.
Выступления кандидатов в депутаты по радио и телевидению пройдут с 21 октября по 6 ноября по рабочим дням. Радиовыступления будут с 7.00 до 8.00, телевизионные (они будут сопровождаться субтитрами или переводом на жестовый язык) — с 19.00 до 20.00. Эфирное время кандидатов, которые будут баллотироваться по Минску, выделят «Радио-Минск», канал «
Для теледебатов эфирное время резервируется из расчета не более пяти минут одному кандидату. Порядок организации и проведения дебатов, даты их проведения и ведущего определяют телерадиокомпании.
Свою предвыборную программу претенденты на места в парламенте имеют право опубликовать либо в одной из республиканских газет («Звязда», «Рэспубліка»), либо соответствующей областной газете, либо в издаваемых на территории их округа районных, городских газетах. Текст кандидаты должны представить в СМИ не позднее 27 октября.
Выборы в Палату представителей назначены на 17 ноября, в Совет Республики — на 7 ноября.