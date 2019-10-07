Пьяная витеблянка порезала лица двум женщина, потому что ей не понравилась их собачка





Собачка из-за которой вспыхнул конфликт. Фото СК





пиш ет Народные навіны Віцебска. Этот дикий случай произошел вечером 29 марта на улице Гагарина. Ссора между вспыхнула между нетрезвой 51-летней местной жительницей и гулявшими с собачкой 21-летней девушкой и 46-летней женщиной,ет Народные навіны Віцебска.





Собачка вызвала недовольство подгулявшей витеблянки и она сначала порезала оппоненткам лица, а потом побила их рука и ногами. Позже судебно-медицинская экспертиза нанесенные жертвам повреждения к категории тяжких телесных по признаку неизгладимого обезображения лица.









В ходе расследования этого уголовного дела следователи допросили обвиняемую, потерпевших и свидетели. Даже провели очную ставку и следственный эксперимент. В результате напавшей женщине предъявили обвинение по части 3 статьи 147 УК — умышленное причинение тяжкого телесного повреждения. Расследование уже завершено и дело передано прокурору для направления в суд. До суда обвиняемая будет находиться под стражей в СИЗО, сообщает официальный представитель УСК по Витебской области Оксана Лазько.



