﻿ Пьяная витеблянка порезала лица двум женщина, потому что ей не понравилась их собачка. 21.by
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Пьяная витеблянка порезала лица двум женщина, потому что ей не понравилась их собачка

08.10.2019 08:47 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В Витебске завершили расследование уголовного дела о причинении тяжких телесных повреждений.


Собачка из-за которой вспыхнул конфликт. Фото СК

Этот дикий случай произошел вечером 29 марта на улице Гагарина. Ссора между вспыхнула между нетрезвой 51-летней местной жительницей и гулявшими с собачкой 21-летней девушкой и 46-летней женщиной, пишет Народные навіны Віцебска.

Собачка вызвала недовольство подгулявшей витеблянки и она сначала порезала оппоненткам лица, а потом побила их рука и ногами. Позже судебно-медицинская экспертиза нанесенные жертвам повреждения к категории тяжких телесных по признаку неизгладимого обезображения лица.


В ходе расследования этого уголовного дела следователи допросили обвиняемую, потерпевших и свидетели. Даже провели очную ставку и следственный эксперимент. В результате напавшей женщине предъявили обвинение по части 3 статьи 147 УК — умышленное причинение тяжкого телесного повреждения. Расследование уже завершено и дело передано прокурору для направления в суд. До суда обвиняемая будет находиться под стражей в СИЗО, сообщает официальный представитель УСК по Витебской области Оксана Лазько.
 
Теги: Витебск
 
 
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В Витебске завершили расследование уголовного дела о причинении тяжких телесных повреждений.
 
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