Подробности: марафонец рассказал об условиях на ЧМ по легкой атлетике









рассказал МЛЫН.BY. С результатом 2 часа 31,04 секунды спортсмен финишировал 53-м. О преодолении неимоверно сложной дистанции онМЛЫН.BY.





— Сперва о погоде. В тени было 36-38 градусов. Представьте себе: два с половиной часа непрерывного бега под палящим солнцем — такое испытание выдержит не каждый. Из 73 стартовавших до финиша добежали 55. Некоторых, насколько слышал, уносили на носилках. Что касается условий, хорошими их назвать сложно. Хотелось постоянно пить, а вода вдоль трассы была не везде. Питание плохое. Из Беларуси я заранее взял макароны, несколько булок хлеба, варенье. Перед стартом помазал на корочку хлеба варенье и запил чаем. Может, домашний паек помог мне закончить гонку.









Как и два года назад в Лондоне, наша команда осталась без медалей на чемпионате мира. Ближе всех к пьедесталу был прыгун в высоту Максим Недосеков, взявший планку в 2,33 метра и занявший четвертое место. Пятые места на счету марафонки Ольги Мазуренок и прыгуньи в длину Анастасии Мирончик-Ивановой. В очковой классификации (на счету белорусов 25 баллов) команда расположились на 15-м месте. В тройке сильнейших — сборные США, Кении и Ямайки.









Фото: today.kz



