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Подробности: марафонец рассказал об условиях на ЧМ по легкой атлетике

08.10.2019 08:38 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

После победы в национальном фестивале бега «Языльская десятка», который в конце сентября приняли Старые Дороги, белорусский марафонец Владислав Прямов отправился на чемпионат мира в Доху, чтобы пробежать чуть более 42 км.



 С результатом 2 часа 31,04 секунды спортсмен финишировал 53-м. О преодолении неимоверно сложной дистанции он рассказал МЛЫН.BY. 

— Сперва о погоде. В тени было 36-38 градусов. Представьте себе: два с половиной часа непрерывного бега под палящим солнцем — такое испытание выдержит не каждый. Из 73 стартовавших до финиша добежали 55. Некоторых, насколько слышал, уносили на носилках. Что касается условий, хорошими их назвать сложно. Хотелось постоянно пить, а вода вдоль трассы была не везде. Питание плохое. Из Беларуси я заранее взял макароны, несколько булок хлеба, варенье. Перед стартом помазал на корочку хлеба варенье и запил чаем. Может, домашний паек помог мне закончить гонку.


Как и два года назад в Лондоне, наша команда осталась без медалей на чемпионате мира. Ближе всех к пьедесталу был прыгун в высоту Максим Недосеков, взявший планку в 2,33 метра и занявший четвертое место. Пятые места на счету марафонки Ольги Мазуренок и прыгуньи в длину Анастасии Мирончик-Ивановой. В очковой классификации (на счету белорусов 25 баллов) команда расположились на 15-м месте. В тройке сильнейших — сборные США, Кении и Ямайки.


Фото: today.kz
 
 
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После победы в национальном фестивале бега «Языльская десятка», который в конце сентября приняли Старые Дороги, белорусский марафонец Владислав Прямов...
 
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