Макей призвал не искать конспирологии вокруг отмены визита Могерини в Минск

"Здесь нет никакой конспирологии. (...) Из-за накладки графиков политических мероприятий и в Евросоюзе, и здесь в Беларуси, пришлось перенести эту встречу", - сказал Макей.





Он напомнил, что это мероприятие планировалось давно, но белорусская сторона долго не могла получить ответ от европейских партнеров по его дате. "Когда, наконец, получили ответ, оказалось, что существует определенная накладка в графике политических мероприятий, которые проходят в Беларуси. И мы не смогли обеспечить высокий уровень для этого мероприятия", - пояснил Макей.





При этом глава МИД выразил уверенность, что рано или поздно такая встреча будет проведена, подтвердив, что новая дата обсуждается сторонами. "Будем отрабатывать все графики белорусских и европейских мероприятий", - добавил он.





На уточняющий вопрос, возможна ли данная встреча еще до или уже после смены состава Еврокомиссии, Макей сказал: "Может после смены, может, до смены. Посмотрим".









Как сообщалось, 4-5 октября в Беларуси планировалось проведение встречи высокого уровня в рамках инициативы ЕС "Восточное партнерство" с участием Могерини. Однако накануне стало известно об отмене ее визита, и самой встречи.





В представительстве ЕС в Минске пояснили, что мероприятие откладывается "из-за ряда изменений в повестке дня различных участников и по результатам обсуждений с Беларусью как принимающей стороной".





Позже пресс-секретарь МИД Беларуси Анатолий Глаз сообщил, что Беларусь по-прежнему заинтересована в проведении данной встречи, и готова принять ее у себя в любые сроки.





Участниками инициативы "Восточное партнерство" являются Армения, Азербайджан, Беларусь, Грузия, Молдова и Украина.



