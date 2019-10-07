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Утренний коллапс в метро: встало движение по Автозаводской линии

08.10.2019 08:17 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Останавливалось движение по Автозаводской линии метро в Минске, сообщают очевидцы.


На станциях метрополитена объявляют, что "движение по второй линии временно прекращено" и предлагают воспользоваться наземным транспортом. 

В это время в Минском метро традиционный утренний час-пик. Жители столицы едут на работу. Сейчас на станциях сильное столпотворение, как и на остановках общественного транспорта по ходу следования Автозаводской линии метро. Очевидцы жалуются, что сервисы такси не справляются с обилием вызовов. 

Как сообщили Sputnik в Минском метрополитене, остановка движения была вызвана попаданием человека на рельсы на станции "Пролетарская".


"На станции метро "Пролетарская" в 7:09 пассажирка прыгнула под поезд на 2-й главный путь. В 7:28 пассажирка была извлечена из-под состава. В 7:33 движение по линии было восстановлено. Проводятся соответствующие мероприятия специалистами различных структур", - сообщили предcтавители метрополитена.
 
Теги: Минск
 
 
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Останавливалось движение по Автозаводской линии метро в Минске, сообщают очевидцы.
 
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