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Утренний коллапс в метро: встало движение по Автозаводской линии
Источник материала: Партизан
Останавливалось движение по Автозаводской линии метро в Минске, сообщают очевидцы.
На станциях метрополитена объявляют, что "движение по второй линии временно прекращено" и предлагают воспользоваться наземным транспортом.
В это время в Минском метро традиционный утренний час-пик. Жители столицы едут на работу. Сейчас на станциях сильное столпотворение, как и на остановках общественного транспорта по ходу следования Автозаводской линии метро. Очевидцы жалуются, что сервисы такси не справляются с обилием вызовов.
Как сообщили
"На станции метро "Пролетарская" в 7:09 пассажирка прыгнула под поезд на 2-й главный путь. В 7:28 пассажирка была извлечена из-под состава. В 7:33 движение по линии было восстановлено. Проводятся соответствующие мероприятия специалистами различных структур", - сообщили предcтавители метрополитена.
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Останавливалось движение по Автозаводской линии метро в Минске, сообщают очевидцы.
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