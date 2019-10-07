Утренний коллапс в метро: встало движение по Автозаводской линии





На станциях метрополитена объявляют, что "движение по второй линии временно прекращено" и предлагают воспользоваться наземным транспортом.





В это время в Минском метро традиционный утренний час-пик. Жители столицы едут на работу. Сейчас на станциях сильное столпотворение, как и на остановках общественного транспорта по ходу следования Автозаводской линии метро. Очевидцы жалуются, что сервисы такси не справляются с обилием вызовов.





Sputnik в Минском метрополитене, остановка движения была вызвана попаданием человека на рельсы на станции "Пролетарская". Как сообщилив Минском метрополитене, остановка движения была вызвана попаданием человека на рельсы на станции "Пролетарская".









"На станции метро "Пролетарская" в 7:09 пассажирка прыгнула под поезд на 2-й главный путь. В 7:28 пассажирка была извлечена из-под состава. В 7:33 движение по линии было восстановлено. Проводятся соответствующие мероприятия специалистами различных структур", - сообщили предcтавители метрополитена.







