Почему «упали» две площадки: «перепись.бел» и census.by

— Тендер проходил по стандартной процедуре на площадке Icetrade. Сразу скажу — очереди из лидеров отрасли на конкурс не стояло. Было три участника. Одни не прошли по квалификации, вторые намного превысили заявленную заказчиком стоимость.





Общая ориентировочная стоимость закупки по конкурсу была 320 тысяч рублей. Компания Light Well Organization предложила выполнить работу за 374 тысяч рублей. Компания, которую комиссия конкурса назвала «не соответствующей» квалификационным требованиям — PST Labs.

Расскажите, как тестировали?

Тестировали на промышленном контуре. Кроме наших специалистов была группа от заказчика, а также ЕРИП (в проекте они обеспечивают идентификацию пользователей через Межбанковскую систему идентификации — МСИ) и Национальный центр электронных услуг.





Сколько прогнозировали одномоментных входов? Как нагружали систему во время тестов?

Заказчик в ТЗ определил количество таких заходов в 50 тысяч (зампред Белстат Жанна Василевская утверждает, что тестировали на 20 тысячах и представить не могли, что будет 70. В тендерных документах — 50 тысяч. — прим. dev.by). Мы разрабатывали ПО, отталкиваясь от этой цифры, но с запасом. Во время тестов, основные узлы системы при пиковых нагрузках работали примерно на 50-70% их реальной мощности. Но 4 октября нагрузки оказались значительно выше прогнозных — срез показал 70 тысяч.





Уже на этапе нагрузочного тестирования мы обнаружили определенные проблемы

Они были связаны с недостаточной пропускной способностью интернет-соединения входного канала и задержек в процессе авторизации в МСИ. Обнаружили, что могут быть перегрузки. Разобраться с проблемой удалось, когда собрали в одну группу всех специалистов. Решили всё оперативно — система сложная, но уже в районе 14:00 она заработала с необходимой производительностью. В этом могут убедиться пользователи.









Добавлю, что проблемы никак не связаны с нашим ПО — в своём продукте мы не изменили ни строчки.





Если заказчик предполагает одну нагрузку, а вы видите, что она может быть больше, вы никак не можете повлиять на его решение?





Даём рекомендации. К работам со всех сторон были привлечены очень квалифицированные администраторы, но поймите, у нас в стране, как мне известно, нет или совсем мало аналогичных систем, которые запускались бы с таким количеством пользователей. Где-то не хватило опыта. Где-то — времени.













В других странах такие проекты разрабатывают от года до полутора. Этот проект мы делали полгода. А ведь система — это не только то, что видит пользователь. Но ещё и ПО для администрирования, аудита и мониторинга системы. ПО для защиты информации. Интеграционные модули с другими подсистемами, в которых будут анализировать и обрабатывать собранные данные.





Если снова будет всплеск, система выдержит? Какой сегодня потолок?





Мониторинг показал, что система работает эффективно. Уже больше 350 тысяч человек «переписались», и люди продолжают заходить.





По опыту других стран, нагрузки будут расти к концу срока онлайн-переписи





Наши специалисты уверены, что система выдержит, но я рекомендуем тем, кто ещё не переписался, сделать это не откладывая на последний день.

Сроки разработки были сжатые, времени на тестирование — очень мало. Это был риск, но мы решили участвовать в проекте, потому что у нас уже был опыт предыдущей переписи. В 2009 году мы занимались обработкой результатов. Сбор тогда проходил по другим технологиям — это были переписные листы, которые потом сканировали, распознавали, помещали в базу данных. Белстат работал с нашими программными продуктами — мы отлавливали ошибки, редактировали, занимались аналитикой и отчётностью. В этом году мы тоже выиграли тендер на обработку данных по итогам переписи. Прошлый опыт сэкономил нам два месяца работы.





Почему две версии сайта? В чём разница?





Ни в чём. Версия у сайта одна, но две точки входа. Так было согласовано с заказчиком.





Большая команда работает над проектом с вашей стороны?





Около 15 человек. У нас уже были некоторые наработки в других стартапах, откуда мы заимствовали технологические решения.





Не страшно ввязываться в госпроект?





Наверное, многим страшно, потому и не участвовали в тендере. Но вообще, здесь же не бюджетные деньги — проект делается на деньги местных и зарубежных спонсоров.









В 2019 году доля республиканского бюджета в переписи населения — 35%. На census.by и перепись.бел в качестве партнеров и спонсоров проекта указаны Фонд ООН в области народонаселения (ЮНФПА), БРСМ, Беларуськалий, Белфармация, Минский тракторный завод, Евроопт и ПВТ.





Белстат получил на проведение переписи грант от Всемирного банка на 1,9 млн долларов.





Суммарная стоимость переписи (с учетом стоимости оборудования, которое предоставили спонсоры) оценивается в районе 24 млн рублей.

Слово страшно — не совсем подходящее. Ввязываясь в любой проект, независимо от того, кто заказчик, нужно осознавать ответственность и возможные последствия. Несмотря на казус, мы считаем, что продукт получился качественным. Уже две страны обратились за сотрудничеством. Надеемся капитализировать наработки — во многих странах перепись населения будет проходить в следующем году.





От имени нашей компании я присоединяюсь к уже прозвучавшим в прессе извинениям Белстат за причинённые неудобства.



