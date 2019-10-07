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Отмена субсидий на топливо привела к массовым протестам в Эквадоре

08.10.2019 08:11 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В Эквадоре вспыхнули массовые протесты: сотни задержанных, тысячи идут маршем на столицу.


REUTERS/Daniel Tapia

В Эквадоре начались массовые протесты из-за резкого повышения цен на топливо, вызванного отменой государственных субсидий, пишет Новое время.

Президент страны Ленин Морено заявил, что власти больше не могут позволить себе субсидировать его покупку, сообщает DW.

С начала октября цены на топливо подскочили более чем вдвое. Морено ввел режим чрезвычайного положения сроком на 60 дней и отменил трехдневный визит в Германию.


В связи с протестами приостановлена работы на трех нефтяных месторождениях. Подобный шаг вызван их «захватом группами лиц, не имеющих отношения к их деятельности», заявило министерство электроэнергетики Эквадора. Представители компании «ведут с ними мирные переговоры», добавили в ведомстве. Приостановка означает снижение добычи на 60 тысяч баррелей сырой нефти в день.

Представители коренных народов Эквадора и фермеры идут маршем на столицу. По данным Конфедерации коренных народов Эквадора, в Кито направляются не менее 20 тысяч человек. Крупная акция протеста в эквадорской столице запланирована на 9 октября.

Массовые акции парализовали работу общественного транспорта во многих городах Эквадора. В ходе протестов были задержаны 477 человек. Вместе с тем представители коренных народов заявили, что с 6 октября удерживают несколько десятков военнослужащих и полицейских.

С начала протестов один мирный житель погиб, еще 77 человек получили ранения. Большинство из пострадавших — сотрудники сил безопасности Эквадора, заявила глава МВД Мария Паула Ромо.


Субсидии на топливо были введены в Эквадоре в 1970-х годах. Их упразднение является частью пакета экономических мер, с помощью которых власти хотят бороться с кризисом в стране. Эквадор ранее получил от Международного валютного фонда заем в размере 4,2 миллиарда долларов и обязался в ответ сократить государственные расходы. Программа субсидий обходилась бюджету в 1,3 миллиарда долларов в год.
 
 
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В Эквадоре вспыхнули массовые протесты: сотни задержанных, тысячи идут маршем на столицу.
 
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