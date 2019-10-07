Традиционно главным спикером первого дня форума стал глава белорусского МИДа Владимир Макей.

Поиск компромиссов

В своем выступлении он очертил задачу белорусского МИДа в целом и данного форума в частности - усадить конфликтующие в Европе стороны за один стол переговоров. При этом хотелось бы, чтобы участники конфликта не высказывали упреки в адрес друг друга, а попытались прийти к определенной договоренности, сделке, способствующей урегулированию конфликтов.













Как отметил Владимир Макей, будущее Беларуси во многом зависит от того, смогут ли союзники и партнеры нашей страны договориться между собой. "По этой причине, используя все возможности, Беларусь на всех площадках выступает за диалог и открытое обсуждение проблемных вопросов" - сказал министр.





По его словам, из Беларуси, "где пересекаются европейская и евразийская интеграция и где проходит граница между странами-участницами НАТО и ОДКБ, где рядом, в Украине, продолжается конфликт и гибнут люди, особенно отчетливо видно, насколько опасны бездействие и отсутствие политической воли к компромиссам".





Поэтому, подчеркнул министр, Беларусь не хочет оказаться на линии цивилизационного разлома, на острие блокового противостояния между Россией с одной стороны и НАТО – с другой.

О визитах

Беседуя в кулуарах с журналистами, Владимир Макей сообщил, что Александр Лукашенко ещё до конца 2019 года может посетить Евросоюз.





"Я надеюсь, что в этом году мы совершим нормальный, полноценный визит — в том числе в пространство Европейского Союза", — заявил глава белорусской дипломатии.





При этом он отметил, что визит не должен быть ради визита.





"Визит может быть совершен, и это наш принципиальный подход, когда мы ожидаем конкретных важных результатов от этого визита в плане экономического, гуманитарного и другого сотрудничества. Поэтому визит ради визита — не самоцель, мы должны готовить визит, чтобы получить конкретные результаты для Беларуси и страны-партнера", - сообщил министр.









Он также рассказал о причинах срыва визита в Минск верховного комиссара ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерики Могерини, который должен был пройти в конце минувшей недели.





По словам министра, выяснилось, что "есть накладки в графике политических мероприятий, которые проходят в Беларуси".





При этом Владимир Макей выразил убуждение, что рано или поздно подобное мероприятие будет проведено. "Сейчас будем отрабатывать все графики мероприятий европейских и белорусских", - сообщил министр.





Форум "Минского диалога" продлится и во вторник. Сегодня в нем примет участие президент Беларуси Александр Лукашенко и другие политики.



