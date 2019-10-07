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СМИ: Лукашенко поедет в Австрию 12 ноября
Источник материала: Партизан
В этом году состоится «нормальный полноценный визит Александра Лукашенко в Евросоюз», заявил министр иностранных дел Владимир Макей после открытия форума «Минский диалог».
Как
«Можно было бы организовать визит и в Брюссель, и в Страсбург, но еще не сложились условия, так как такой визит надо насытить событиями», — добавил источник.
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В этом году состоится «нормальный полноценный визит Александра Лукашенко в Евросоюз», заявил министр иностранных дел Владимир Макей после открытия форума...
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