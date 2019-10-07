СМИ: Лукашенко поедет в Австрию 12 ноября

сообщили «Нашей Ниве» источники, речь идет о визите в Австрию. Предварительно 12 ноября. Как«Нашей Ниве» источники, речь идет о визите в Австрию. Предварительно 12 ноября.





«Можно было бы организовать визит и в Брюссель, и в Страсбург, но еще не сложились условия, так как такой визит надо насытить событиями», — добавил источник.



