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СМИ: Лукашенко поедет в Австрию 12 ноября

08.10.2019 07:44 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В этом году состоится «нормальный полноценный визит Александра Лукашенко в Евросоюз», заявил министр иностранных дел Владимир Макей после открытия форума «Минский диалог».

Как сообщили «Нашей Ниве» источники, речь идет о визите в Австрию. Предварительно 12 ноября.

«Можно было бы организовать визит и в Брюссель, и в Страсбург, но еще не сложились условия, так как такой визит надо насытить событиями», — добавил источник.
 
 
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В этом году состоится «нормальный полноценный визит Александра Лукашенко в Евросоюз», заявил министр иностранных дел Владимир Макей после открытия форума...
 
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