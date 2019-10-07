Беларусь ограничивает импорт российских хлебобулочных изделий и демпингует «молочкой» в России

news.tut.bу со ссылкой на пресс-службу ЕЭК. Об этом сообщаетсо ссылкой на пресс-службу ЕЭК.





На прошлой неделе барьеры в торговле и другие трудности при работе на трансграничных рынках обсудили в Смоленске эксперты ЕЭК и представители бизнеса стран Евразийского экономического союза.





Одну из проблем экспорта в Беларусь озвучили российские производители хлебобулочных изделий. По их словам, на территории страны существует ряд ограничений по ввозу производимой ими продукции. Также участники пожаловались на демпинг цен со стороны белорусских производителей молочной продукции на российском рынке.









Помимо прочего, предпринимателей интересовали вопросы создания новых зон свободной торговли стран ЕАЭС с другими странами мира, а также взаимное признание между Россией и Беларусью водительских свидетельств.



