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Apple выпустила новую версию операционной системы
Источник материала: Партизан
Американская компания Apple выпустила новую версию операционной системы macOS Catalina для персональных компьютеров и серверов, сообщается на сайте компании.
Фото сайта производителя
Как указывается в сообщении, пользователи получают доступ к новому сервису Apple Arcade, где собраны новые компьютерные игры,
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Американская компания Apple выпустила новую версию операционной системы macOS Catalina для персональных компьютеров и серверов, сообщается на сайте компании.
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