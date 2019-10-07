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США ввели санкции против организаций из Китая из-за преследования уйгуров

08.10.2019 07:27 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Власти США считают, что попавшие под санкции организации причастны к нарушениям прав человека и массовым задержаниям уйгуров и других представителей мусульманского меньшинства, проживающих в Китае.


Фото: Thomas Peter / Reuters

Минторг США внес 28 китайских организаций в санкционный список из-за нарушений прав мусульманского меньшинства в Синьцзян-Уйгурском автономном районе (СУАР). Соответствующий документ опубликован на сайте Федерального реестра США, пишет РБК.

Правительство Соединенных Штатов определило эти организации как занимающиеся деятельностью, противоречащей внешнеполитическим интересам Вашингтона. «Эти организации вовлечены в нарушение прав человека, высокотехнологичный надзор и массовые задержания, которые проводит Китай против уйгуров, казахов и других представителей мусульманского меньшинства в Синьцзян-Уйгурском автономном районе», — говорится в документе.


Ограничения будут связаны с экспортом и реэкспортом, а также предусматривают возможность отказа в лицензировании поставок.

В прошлом году The New York Times писала, что администрация американского президента Дональда Трампа рассматривает вопрос о введении санкций из-за нарушений прав представителей мусульманского меньшинства в Китае. Планировалось запретить продажу КНР американских технологий видеонаблюдения, которые используются для слежки за уйгурами.

По данным Управления верховного комиссара ООН, в Китае в лагерях для идеологической обработки нацменьшинств содержится до 1 млн уйгуров.

Уйгуры — тюркский народ, населяющий Синьцзян-Уйгурский автономный регион КНР, в основном исповедуют ислам. Последние восстания уйгуров китайские власти подавили в 2008 и 2009 годах.
 
 
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Власти США считают, что попавшие под санкции организации причастны к нарушениям прав человека и массовым задержаниям уйгуров и других представителей...
 
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