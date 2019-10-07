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Женщин прыгнула на рельсы в минском метро и погибла
Источник материала: БДГ
Женщина прыгнула под поезд в минском метро на станции «Пролетарская» 8 октября, движение было приостановлено.
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Перебои в движении поездов наблюдались 8 октября утром на линии Автозаводской из-за ЧП.
В 07:09 на станции «Пролетарская» пассажирка прыгнула под поезд, в 07:28 ее вытащили из-под состава, а в 07:33 движение было восстановлено.
О причинах происшествия и состоянии женщины не сообщается, в метро «проводятся соответствующие мероприятия специалистами различных структур».
Позже Следственный комитет прокомменинтировал ситуацию в Telegram, уточнив, что 54-летняя женщина, упавшая под приближающийся поезд, скончалась на месте.
Прямо сейчас следственно-оперативная группа работает на месте происшествия. Изучаются записи камер видеонаблюдения, опрашиваются очевидцы.
Движение поездов восстановлено, метрополитен работает в штатном режиме.
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Женщина прыгнула под поезд в минском метро на станции «Пролетарская» 8 октября, движение было приостановлено.
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