Женщин прыгнула на рельсы в минском метро и погибла

Женщина прыгнула под поезд в минском метро на станции «Пролетарская» 8 октября, движение было приостановлено.

Об это сообщает пресс-служба Минского метрополитена в твиттер-аккаунте

Перебои в движении поездов наблюдались 8 октября утром на линии Автозаводской из-за ЧП.

В 07:09 на станции «Пролетарская» пассажирка прыгнула под поезд, в 07:28 ее вытащили из-под состава, а в 07:33 движение было восстановлено.

О причинах происшествия и состоянии женщины не сообщается, в метро «проводятся соответствующие мероприятия специалистами различных структур».

Позже Следственный комитет прокомменинтировал ситуацию в Telegram, уточнив, что 54-летняя женщина, упавшая под приближающийся поезд, скончалась на месте.

Прямо сейчас следственно-оперативная группа работает на месте происшествия. Изучаются записи камер видеонаблюдения, опрашиваются очевидцы.

Движение поездов восстановлено, метрополитен работает в штатном режиме.