Топливо для БелАЭС могли бы поставлять и США

Источник материала: Ежедневник





США призывают Литву и Беларусь поддерживать диалог в вопросе о строящейся Белорусской АЭС, причем США даже могли бы поставлять для нее топливо, заявила заместитель министра энергетики США Рита Барануол.

"США призывают Литву и Беларусь продолжать общение и сохранить прозрачность. Я бы сказала, что реакторы ВВЭР, сходные с устанавливаемыми на БелАЭС, безопасно работают в мире. В будущем топливо отчасти могли бы поставлять и американские поставщики топлива. Это уже делается на некоторых электростанциях в мире", - сказала Барануол агентству BNS .

Ранее находящийся с визитом в Вильнюсе министр энергетики США Рик Перри заявил, что Литва должна общаться с МАГАТЭ и Беларусью по поводу БелАЭС в Островце, а США не будут участвовать в переговорах по этому вопросу.

"Да, мы это обсуждали. Я думаю, что все опасения по поводу атомной станции, - если позволите, повторю их оценки, я там не был, не углублялся в это, поэтому повторю то, чем поделился президент (Литвы - ред.) и другие - есть опасения по поводу безопасности электростанции в процессе строительства", - сказал Перри на пресс-конференции в понедельник, отвечая на вопрос агентства BNS о том, убедили ли его представители правительства Литвы в том, что станция строится без соблюдения всех требований безопасности.

"Есть МАГАТЭ, и роль этого агентства - обеспечить, чтобы такие объекты соответствовали международным стандартам", - отметил он.

"Не в наших целях вести переговоры о строительстве атомной станции в Европе, и я бы действительно оставил бы это лидерам страны, и в ведении переговоров с белорусами и МАГАТЭ", - добавил Перри.

"Я думаю, что все мы хотим увидеть по сути безопасную и экономичную программу атомной энергетики в различных странах мира. Надеюсь, что мы принесли туда новые технологии их США и из наших национальных лабораторий, которые работают с частным сектором, по некоторым из этих вопросов", - сказал он.

После встречи с Перри литовский президент Гитанас Науседа выразил надежду Литвы на то, что "США активно вступят в диалог с Беларусью с целью обеспечения безопасности БелАЭС".

"Эта электростанция представляет и опасность гибридных угроз в регионе Балтийских стран, поэтому очень важно, чтобы США обратили внимание на безопасность и сохранение демократических ценностей в Европе", - отметил президент.

В свою очередь министр энергетики Литвы Жигимантас Вайчюнас выразил надежду на то, что Литва получит поддержку США в вопросе ядерной безопасности.