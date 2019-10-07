Предвыборная кампания набирает обороты

Источник материала: Пинский Вестник

И жук, и жаба…

Так в народе принято называть разношерстую компанию. Именно это сравнение просится на язык, когда видишь, кого пытаются выдвинуть на Брестчине кандидатами в депутаты те “силы”, что высокопарно величают себя “сторонниками перемен”.

Слово “силы” ставим в кавычки, потому что на полном серьезе нельзя называть политической силой тех, кто представляет собой, по сути, кружки политизированных граждан, уверенных, что именно они обладают тайным знанием в части создания счастливого будущего.

Партийные программы анализировать не будем. Бумага стерпит, а умельцев красиво писать сегодня достаточно. Смущают не “прелестные” программы.

Смущает облик их создателей.





Моя теща работает на КГБ

Это, как правило, нонконформисты – люди, которые поддерживают мнения, идеи, принципы, не являющиеся устоявшимися или господствующими в обществе. Это не беда, все мы разные. Беда в другом – постоянная претензия на то, чтобы переформатировать общество по своему образцу. Исходя из этого – упреки обществу, упорно не желающему себе таких вождей.

“Вы живете в далеком тоталитарном прошлом”, - говорит один.

“Повально ничего не хотят менять”, - стонет другой.

Причем первый цитируемый позиционирует себя как социал-демократа. Поэтому именно его упреки выглядят, как минимум, неубедительно. Ведь именно из структур российской социал-демократии и вышли большевики, давшие пример классического тоталитарного общества. Так что неча на зеркало пенять, дорогие социал-демократы…

Однако более интересно второе высказывание. Оно – свидетельство того, что, несмотря ни на что, доверия в обществе, иными словами, социальной базы, так и не удалось найти.

Не идут люди за теми, кто, прикрываясь липовыми фирмами и не менее липовой деятельностью, может себе позволить вполне себе сносное существование. А попробуй узнать, за что живут, тут же получишь гневный отпор.

Подобную бестактность на днях проявил журналист, который попытался узнать уровень доходов одного лондонского сидельца, белорусского эмигранта, бывшего кандидата на должность Президента Андрея Санникова. Санников гневно пресек кощунственную попытку, назвав подобный вопрос… кагэбистским.

Ответ бывшего политика лично заставил меня задуматься. Вспомнил, как моя теща интересовалась зарплатой зятя. Включив логику, я понял, на кого работает эта милая старушка – на госбезопасность! Спасибо Андрею Санникову, что раскрыл мне глаза на истинную сущность родственницы…





Альтернативно одаренные…

Однако же, не всем удается так пристроиться, как Андрею Санникову. Кто-то действительно не так уж замечательно себя чувствует, и поэтому с чистой совестью может кричать: “Ребята, мы в дерьме!”

Простите, не мы, а вы…

Тот же Андрей Санников, выступая в Бресте в ходе президентской кампании, на вопрос о том, что хорошего он видит в президентстве Александра Лукашенко, ответил предельно коротко:

- Ничего.

Чтобы дать такой ответ – нужно у “сабакі вочы пазычыць”. Не видеть годы экономического роста, грандиозные социальные проекты, новые кварталы городов. Впрочем, здесь Санников не одинок. Ему в поддержку – подобные деятели и пропагандистские медиа-ресурсы, которые тоже в упор не видят тех изменений, которые прошли в стране за то время, когда она взяла курс на построение социального государства.

Страна дала возможность людям найти применение себе. Тех, кто не нашел свое место – немного. Не хочешь работать на государство – работай на себя. Условия для ведения бизнеса сегодня, по словам тех, кто в нем не один год, не просто приемлемые. Они – замечательные.

Уменьшилось число проверок. Простота в регистрации. Безвозмедная помощь государства безработному, решившему начать собственное дело. Градация налогов в зависимости от величины населенного пункта.

Государство одного не может – дать мозги.

Бизнес – это всегда риск и умение предвидеть. А вот здесь у записных друзей народа – явная проблема. Успешных бизнесменов среди них нет. Да и вообще успешных нет. Стали продвигать кандидатуру фермера-неудачника из Березы явно с надеждой на сочувствие избирателя. Предполагаю, что идея с его избранием потерпит неудачу. Народ у нас жалостливый, но голосует обычно за состоявшихся кандидатов.

Предвидению, необходимому для ведения бизнеса, нельзя научиться. Так же, как и приобрести харизму. Она или есть, или ее нет. Как ее не хватало, например, Татьяне Короткевич, записному другу наших брестских “сторонников перемен”. Татьяна, если кто забыл, была кандидатом в президенты страны. Я присутствовал на встрече с ней, слушал. Некоторые моменты выступления позабавили. Например, свое право занять президентсткое кресло она обосновала тем, что имеет богатый опыт работы в должности заведующей отделением в Территориальном центре социальной защиты населения одного из районов города Минска.

Мне тогда подумалось: если завотделением центра соцзащиты может с легкостью исполнять обязанности Президента Беларуси, то какой пост может занять, например, начальник управления облисполкома? Наверное, Председателя КНР…

А насчет харизмы… Не оставляло чувство сопереживания, когда, например, кандидат заученными фразами в нужный момент пыталась “зажечь” зал. Не её это стихия.

Хотя для депутата харизма, возможно, и не главное. Ведь в нашем парламенте как-то умеют обходиться без оскорблений, драк, захватов кресла спикера. Если нам этого не хватает – пожалуйста, выбираем ярких нонконформистов. Тогда пройдут в Палату Представителей профессиональные революционеры, они же десятилетиями безработные, фермеры не столько с крестьянской, сколько с авантюрной жилкой, специалисты из разряда “муж на час” (есть и такой), минские генералы, вспомнившие о полесских корнях. Если парламент нужен пусть неяркий, но дееспособный – туда пройдут депутаты другого склада.





Охота на избирателя

В чем необходимо отдать должное рассматриваемой группе единомышленников – это упорному стремлению найти социальную группу или определенную территорию для отрабатывания своих идей на практике.

Где ведется этот поиск? Практически везде.

Как люди, не умеющие зарабатывать, стремятся найти себе близких по духу среди тех, кому близки иждивенческие настроения. Кто хочет получать, но не зарабатывать.

Несколько лет назад возникла проблемная ситуация на лунинецком “Граните”. В ходе ее нарисовался какой-то деятель, который… объявил голодовку. О нем тут же растиражировали новость самые свободные в мире негосударственные белорусские СМИ: ”П’ю ваду. Чакаю Сумара”. То есть, согласно логике виновника события, его с ложки должен был кормить лично глава области. О том, что в стране сложилась другая практика работы с обращениями граждан, товарищу не доложили.

Внешний вид голодающего не позволял предположить в скандалисте идейного борца. Напившись воды, а попросту говоря, проспавшись, он поел.

Раскручивавшие сенсацию медиа как воды в рот набрали. Как говорил герой “Белых рос”, можно сказать, оконфузились.

Это один пример того, что пока с рабочим классом у радетелей за счастливое будущее получается не очень.

Не особо и с территориальностью пока выходит. В оппозиционной среде давно сложилась иллюзия, что Западная Беларусь больше подходит для планируемых «преобразований». Она, дескать, и предприимчивая, и набожная, и национально сознательная. И вообще очень симпатичная.

Правда, у нас на днях уроженец Кобринского района так битой отходил бывшую возлюбленную, что никакой Восток не докажет, но это, наверное, несуразное исключение.

Практика последней парламентской каденции показала, что округа, которые избрали умеренно-оппозиционных депутатов Анисим и Канопацкую, отнюдь не стали местом агрессивного расцвета альтернативных идей. Во многом потому, что возможности работы с электоратом никто из партийных соратников той же Канопацкой проводить не хотел, да и не умел.

Ну и последний штришок. Отчаявшиеся люди часто как на последнюю инстанцию уповают на Милость Божию. Так и наши герои. Правда, уповают не столько на Господа, сколько на потенциал людей верующих.

Например, некоторые пропагандистские ресурсы начали откровенное заигрывание с протестантами, пытаясь преподнести их как пример для других религиозных общин. Подход был откровенно сомнительным и попахивал намеком на раскол общества. При этом примеры для умиления брались не самые серьезные.

Так, в качестве примера благочестия была показана свадьба в Столинском районе, которая проходила… в парнике для выращивания огурцов. Безалкогольная, на столах только газированные напитки типа «Колы». Гости – зачастую трудяги в ватниках и сапогах, прямо со своих собственных парников. Но номер с умилением не прошел даже среди читателей сайта. Комментарии многих свелись к одному выводу: Я уважаю человека труда. Но не хотел бы себе таких свадебных фотографий. Пусть уважаемые мной гости и меня уважают. Свадьба – это нечто большее, чем возможность перекусить в перерыве между работой.

С православием «сторонники перемен» традиционно живут недружно. Правда, и здесь бывают интересные моменты. Так, один потенциальный кандидат стал регулярно посещать богослужения в церквях Днепро-Бугского округа. Как правило, в военной форме. Правда, несколько смущало прихожан то, что пан военный во время церковной службы стоял в фуражке…

Итак, подведем небольшой итог. Не надо обвинять огулом людей в том, что они не хотят перемен. Они хотят перемен, когда те востребованы. Но люди не хотят перемен, предлагаемых борцами за народное счастье. Это нежелание не означает, что у нас нет проблем, и, в частности, тех, которые должен решать депутат парламента.

Просто наши проблемы не решит тот, кто не может решить свои.

Олег КУНЕЦ