Из-за нехватки этого минерала на Земле может начаться голод

Источник материала: Tut.by

Группа международных экспертов заявила о возможной скорой нехватке фосфора на Земле, что может стать «глобальной катастрофой для следующего поколения». Об этом пишет Science Alert.



Фото: wikimedia

Фосфор — важный невозобновляемый минерал, который в том числе используется для производства сельскохозяйственной продукции. Причиной его дефицита может стать нерациональное использование минеральных удобрений, которые вымываются в океан. Это приведет к голоду.

Издание уточняет: за последние 50 лет количество фосфорных удобрений, используемых человечеством, увеличилось в пять раз. К 2050 году спрос на фосфор из-за продолжающегося роста населения удвоится.

Если не предпринимать мер, запасы минерала вскоре иссякнут — некоторые ученые предполагают, что это произойдет уже через 40−80 лет. Это станет причиной неурожаев. Впрочем, по более консервативным оценкам, запасы фосфора вряд ли иссякнут в течение ближайших 400 лет. Но все стороны согласны: чтобы избежать кризиса, необходимо сократить глобальное применение фосфора.

Сделать это предлагается через создание замкнутой системы рециркуляции, благодаря которой фосфаты получится использовать до 46 раз как удобрения, топливо или продукты питания.