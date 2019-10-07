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"Минский диалог": как Европе отойти от края пропасти

08.10.2019 10:39 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Двухдневный форум негосударственной экспертной инициативы "Минский диалог" прошел в белорусской столице уже второй раз и собрал более 700 участников из 61 государства мира.

"Минский диалог": как Европе отойти от края пропасти
Участники форума "Минский диалог", 7 октября 2019 г.
О попытках предотвращения конфронтации и поиске основ нового миропорядка - в репортаже DW.

В этот раз конференция носила несколько алармистское название: "Европейская безопасность: отойти от края пропасти". Стремясь объяснить его, организаторы форума перед открытием презентовали доклад о состоянии безопасности в европейском регионе.

В нем авторы указывают, что Восточная Европа и европейский континент в целом вошли в опасный и плохо предсказуемый период: "Конфронтация между крупнейшими международными акторами на фоне распада прежних основ стратегической стабильности грозит перерасти в новую большую войну, эпицентром которой с большой вероятностью может стать регион Восточной Европы".


Мир находится в "критическом разъединении"


Доклад обращает внимание на напряженности по линии "Запад-Восток", вызванные распадом Договора о ликвидации ракет средней и малой дальности (ДРСМД). 

Авторы отмечают, что система международных отношений в данный момент претерпевает трансформацию в нечто новое - "мир сейчас находится в "критическом разъединении" вследствие распада и эрозии предыдущих договоров и режимов, однако наличие ядерного оружия у ключевых игроков продолжает удерживать их от сползания в новую мировую войну".

Участники форума, выступая на пленарных сессиях, поддержали тезис о том, что ряд изменений в международных отношениях ставят под угрозу существующий фундаментальный миропорядок. "Европейская безопасность подошла к краю бездны", - констатировал депутат бундестага Родерих Кизеветтер (Roderich Kiesewetter).

Хусейн Хасанов, директор департамента анализа и стратегических исследований министерства иностранных дел Азербайджана, считает, что "правила и ограничения периода холодной войны уже ушли и сейчас государства и индивидуумы остались с разрушительным оружием и серьезными проблемами по созданию мира, который базировался бы на уважении права и толерантности друг к другу".


Нужно заставить работать действующие институты


Важное место на форуме заняла дискуссия о путях преодоления конфронтации между основными мировыми политическими акторами в сложившихся условиях. Член бундестага Дирк Визе (Dirk Wiese), заявил, что институциональные рамки безопасности в Европе остались неизменными - среди них Евросоюз, Совет Европы, ОБСЕ. 

По мнению немецкого депутата, во времена усиления напряжения очень важно сохранять возможность диалога, особенно между Россией и НАТО.

Европейские участники дискуссии, среди которых государственный секретарь МИД Венгрии Иштван Балог и заместитель генерального директора по политическим вопросам и безопасности МИД Франции Алексис Ламек, поддержали идею о том, что в Европе уже есть хорошая институциональная база и нужно пытаться решать конфликты в существующих рамках. 

"Нам не будут нужны новые договоры и институты, если заставить работать уже действующие", - уверен Иштван Балог.

Вячеслав Никонов, председатель Комитета по образованию и науке Государственной думы РФ, заявил, что Россия поддерживает любые диалоговые форматы, но не готова идти на жертвы ради диалога. 

"Сейчас разрушается то, что называется мировым порядком - институты либо не работают, либо работают только в интересах группы стран", - полагает российский депутат.

Никонов пытался убедить участников форума в том, что Москва не играет в мире той зловещей роли, о которой сейчас много говорят, и не подрывает европейскую безопасность: 

"Не Россия вышла из Договора об ограничении систем противоракетной обороны и ДРСМД, не Россия имеет более 150 военных баз по всему миры и не Россия меняет режимы в других государствах".

Поиск новых врагов и союзников

Рассуждая об угрозах, которые несет распад системы контроля над вооружениями, экс-командующий армией США в Европе Бен Ходжес заявил, что Кремль будет представлять экзистенциональную угрозу еще на протяжении минимум 20 лет. 

Кроме того, по мнению Ходжеса, в течение следующих 10 лет США будут постоянно находиться в конфликте с Китаем из-за агрессивной риторики последнего.

Эксперт Польского института международных дел Анна Мария Дынер с тревогой указала на сближение между Россией и Китаем, которое, учитывая противостояние США и Китая, может угрожать безопасности всего евроатлантического региона.

Однако директор московского Института мировой экономики и международных отношений РАН Федор Войтоловский настаивает на том, что его польская коллега "создает мифы": "Нет никакого военно-политического альянса с Китаем, только партнерские отношения в экономике".

Германия может смирить российскую агрессивность


Выход Бен Ходжес видит в сильной европейской власти, а также в Германии как союзнике США: "Нам нужна Германия - она может смирить агрессивное российское поведение".

Депутат бундестага Родерих Кизеветтер в свою очередь отмечает, что нет необходимости в усмирении кого-либо: "Речь должна идет об объяснении правил, на которых зиждется миропорядок и защите этого порядка - но осуществить это теперь не так просто, как в прошлом", - считает немецкий парламентарий.


Диалог необходим для безопасности малых государств


"В сложившихся условиях именно малые государства находятся в самом уязвимом положении и поэтому наиболее заинтересованы в справедливых и прозрачных правилах игры", - отмечается в докладе организаторов форума. 

Оценивая инициативу Беларуси по запуску диалога в области безопасности, авторы отмечают, что для малых государств логично занимать активную позицию и тем самым создавать критическую массу, необходимую для начала переговоров по созданию новой системы международных договоров в области контроля над вооружениями.

В подтверждении этого тезиса министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей, выступая на сессии открытия, заявил, что будущее Беларуси во многом зависит от того, смогут ли ее союзники и партнеры договориться между собой. 

"По этой причине, используя все возможности, Беларусь на всех площадках выступает за диалог и открытое обсуждение проблемных вопросов".
 
 
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Двухдневный форум негосударственной экспертной инициативы "Минский диалог" прошел в белорусской столице уже второй раз и собрал более 700 участников из 61...
 
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