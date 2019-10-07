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Наша история: 80 лет назад под Пинском убили экс-премьера БНР

08.10.2019 10:24 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

7 октября 1939 года, у деревни Поречье, что на Пинщине, без суда и следствия убили Романа Скирмунта.

Наша история: 80 лет назад под Пинском убили экс-премьера БНР
Он стоял у истоков белорусской государственности, входил в руководство Белорусской Народной Республики, в 1918 – 1919 годах представлял интересы Беларуси в Украине, Германии и Польше.

Роман Скирмунт был одним из 9 детей у своих родителей. Юность он посвятил учебе — окончил Рижскую классическую гимназию, изучал юриспруденцию в Варшавском университете, затем постигал философию в университете в Вене. Хорошее классическое образование сделало его человеком широкого кругозора, гибкого ума и дало адекватное восприятие действительности.

«Я сам уроженец белорусского Полесья, потомок литовской семьи, с древних времен, испокон веков осевшей в этом крае, и мои предки до 17 века пользовались белорусским языком как домашним… Простой мужик», - писал Скирмунт о своих корнях.

В 1907-1917 годах Скирмунт был заместителем Президента минского Общества сельского хозяйства, являлся депутатом 1-й Государственной думы России, членом Государственного Совета Российской империи.

В 1915-1917 годах возглавлял Белорусский национальный комитет в Минске, был членом Минского белорусского народного представительства. В 1918-м работал в комитете подготовки первого Общебелорусского съезда. Был членом Рады и Премьер-министром Белорусской Народной Республики.

«Политике он был предан телом и душой, не жалел для нее ни физических, ни моральных трудов. Человек, бесспорно, с большой духовной культурой, широким мировоззрением, Скирмунт принадлежал в те времена к группе тех редких помещиков Беларуси, для которых белорусский крестьянин был ближе за крестьянина... 

Выступления Скирмунта на белорусских собраниях выделялись и содержанием и формой. Они были всегда высокопатриотические, исходя из белорусской точки зрения и даже просто революционные, что вызывало у присутствующих бурю восхищений», - писал религиозный деятель Беларуси Винцент Годлевский.


После разгрома БНР и раздела Беларуси по Рижскому договору Роман Скирмунт жил в своём имении в Поречье, тогда на территории Польши. Помогал издателям белорусской прессы. В 1930-1935 годах был сенатором польского Сойма.

7 октября 1939 года, вскоре после "объединения" Беларуси, он был убит большевиками в своем имении в Поречье.

В селе Поречье, на окраине парка, созданного Скирмунтом, находится сразу две могилы. Дело в том, что Скирмунта расстреляли недалеко от села по дороге в Пинск, там же убийцы – местные приверженцы большевиков - прикопали тело. 

Благодарные крестьяне, не сумевшие спасти жизнь пану, перевезли тело в парк и похоронили. На месте погребения поставили массивный деревянный крест. Он в поваленном виде сохранился до начала 1990-х годов. Остатки деревянного креста убрали и установили металлический крест, он сохранился до сих пор.
 
Теги: Минск
 
 
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7 октября 1939 года, у деревни Поречье, что на Пинщине, без суда и следствия убили Романа Скирмунта.
 
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