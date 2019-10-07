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Лукашенко на Минском диалоге: Россия и НАТО за несколько минут могут дойти до ядерной войны

08.10.2019 10:23 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Сегодня проходит второй день работы форума "Минский диалог". В этом году в нем принимает участие беспрецедентное количество участников, среди которых эксперты, политологи, дипломаты и бывшие политики.


фото носит иллюстративный характер

Организаторы планировали участие 500 человек, но "Минский диалог" зарегистрировалось более 700 человек.

"Мы уже начали бить в набат, призывая остановить противостояние. В последнее время особенно много говорим о необходимости диалога, укрепления мер доверия и поиска компромиссов, но мир не становится лучше", - констатировал, выступая сегодня на Минском диалоге, Александр Лукашенко.

Очередной виток противостояния и новые атаки

По его мнению, мы стали свидетелями нового витка стратегического соперничества великих держав или полюсов силы. Торговые войны и санкции набирают все больший оборот, а с ними и борьба за ресурсы.

Лукашенко обратил внимание на новый вид атаки, имея в виду нападение с помощью дронов в Саудовской Аравии: "Оружие простое, дешевое и доступное террористами, которое способно нанести ущерб".

"Многосторонние площадки, включая ООН и ОБСЕ становятся местом выяснения отношений, а не решения проблем", - констатировал он.

При этом система сдержек и противовесов в политической и военной сферой разваливаются, международные организации не в силах это остановить.


Вопрос нескольких минут

Лукашенко также выразил волнение в связи с тем, что растет градус недоверия и конфронтации между Россией и Западом.

"Всего за несколько минут Россия и НАТО могут пройти путь от непреднамеренного локального конфликта до ядерной войны", - уверен он.

После развала ДРСМД он призвал не допустить разрушения договора по стратегическим наступательным вооружениям.

"Человечество семимильными шагами движется к черте, за которой пропасть", - подчеркнул президент.

После чего еще раз предложил вернуться к ценностям Хельсинского заключительного акта и Парижской хартии для новой Европы.

Особая миссия Минска

Лукашенко обратил внимание, что Беларусь оказалась в уникальной ситуации.

"С одной стороны мы - военно-политический союзник России и участник ОДКБ. Ни у одного государства нет нет такого уровня отношений с Москвой, как у нас", - пояснил он.

В то то же время, он напомнил, что Минск заключил международные договоры в области безопасности и мер доверия со всеми соседями, в том числе с государствами членами НАТО.

По его мнению, Беларусь формирует историю успеха в вопросах региональной безопасности. Более четверти века Беларусь выступает донором стабильности,"чистым поставщиком и европейской, и международной безопасности".

Беларусь продолжит выполнять свои обязательства в рамках ДРСМД несмотря на то, что он развалился. Лукашенко предложил собраться в Минске и обсудить эту проблему.

Беларусь также выступила с предложением принять многостороннюю политическую декларацию ответственных стран о неразмещении ракет средней и меньшей дальности.

"Готовы взять на себя разработку текста этого документа", - заявил Лукашенко.
 
Теги: Минск
 
 
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Сегодня проходит второй день работы форума "Минский диалог". В этом году в нем принимает участие беспрецедентное количество участников, среди которых эксперты,...
 
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