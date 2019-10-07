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Лукашенко на Минском диалоге: Россия и НАТО за несколько минут могут дойти до ядерной войны
Источник материала: Партизан
Сегодня проходит второй день работы форума "Минский диалог". В этом году в нем принимает участие беспрецедентное количество участников, среди которых эксперты, политологи, дипломаты и бывшие политики.
фото носит иллюстративный характер
Организаторы планировали участие 500 человек, но "Минский диалог" зарегистрировалось более 700 человек.
"Мы уже начали бить в набат, призывая остановить противостояние. В последнее время особенно много говорим о необходимости диалога, укрепления мер доверия и поиска компромиссов, но мир не становится лучше", - констатировал, выступая сегодня на Минском диалоге, Александр Лукашенко.
Очередной виток противостояния и новые атаки
По его мнению, мы стали свидетелями нового витка стратегического соперничества великих держав или полюсов силы. Торговые войны и санкции набирают все больший оборот, а с ними и борьба за ресурсы.
Лукашенко обратил внимание на новый вид атаки, имея в виду нападение с помощью дронов в Саудовской Аравии: "Оружие простое, дешевое и доступное террористами, которое способно нанести ущерб".
"Многосторонние площадки, включая ООН и ОБСЕ становятся местом выяснения отношений, а не решения проблем", - констатировал он.
При этом система сдержек и противовесов в политической и военной сферой разваливаются, международные организации не в силах это остановить.
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