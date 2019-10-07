Узбекский боец ММА умер после боя в Чечне

В поединке, который прошел все три раунда по пять минут, победу раздельным решением судей одержал 36-летний Исаев. По словам источника агентства, у Нурматова случился инсульт, после боя он впал в кому и в ночь на понедельник, 7 октября, скончался.





Тело спортсмена доставлено на родину во вторник, 8 октября. Тогда же планируются и похороны.





Бекзоду Нурматову было 27 лет. Карьеру бойца он начал в 2016 году, будучи курсантом Вооруженных сил, и получил серебряную медаль на международном чемпионате по рукопашному бою в Германии.





С тех пор он провел 13 поединков, одержал 11 побед и потерпел два поражения. Он был чемпионом мира и неоднократным обладателем Кубка мира по рукопашному бою, трехкратным чемпионом Азии. На канале Минобороны Узбекистана в YouTube о нем есть ролик, где курсант называется гордостью узбекской армии.













В апреле курсант 4-го курса Академии Вооруженных сил Узбекистана получил чемпионский пояс серии Гран-при IV этнотурнира Батыр башы по смешанным единоборствам в Кыргызстане, а затем победил в серии «А» на 22-м международном чемпионате по боевому самбо во Владивостоке, со счетом 9:0 одолев соперника из России Ивана Грачева.