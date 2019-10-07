ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Узбекский боец ММА умер после боя в Чечне

08.10.2019 10:15 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Боец смешанных единоборств (ММА) Бекзод Нурматов впал в кому и умер после поединка с российским бойцом чеченского происхождения Бесланом Исаевым на турнире Absolute Championship Akhmat 100, состоявшемся 4 октября в Грозном. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на члена семьи спортсмена.

В поединке, который прошел все три раунда по пять минут, победу раздельным решением судей одержал 36-летний Исаев. По словам источника агентства, у Нурматова случился инсульт, после боя он впал в кому и в ночь на понедельник, 7 октября, скончался.

Тело спортсмена доставлено на родину во вторник, 8 октября. Тогда же планируются и похороны.

Бекзоду Нурматову было 27 лет. Карьеру бойца он начал в 2016 году, будучи курсантом Вооруженных сил, и получил серебряную медаль на международном чемпионате по рукопашному бою в Германии.

С тех пор он провел 13 поединков, одержал 11 побед и потерпел два поражения. Он был чемпионом мира и неоднократным обладателем Кубка мира по рукопашному бою, трехкратным чемпионом Азии. На канале Минобороны Узбекистана в YouTube о нем есть ролик, где курсант называется гордостью узбекской армии.



В апреле курсант 4-го курса Академии Вооруженных сил Узбекистана получил чемпионский пояс серии Гран-при IV этнотурнира Батыр башы по смешанным единоборствам в Кыргызстане, а затем победил в серии «А» на 22-м международном чемпионате по боевому самбо во Владивостоке, со счетом 9:0 одолев соперника из России Ивана Грачева.
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Боец смешанных единоборств (ММА) Бекзод Нурматов впал в кому и умер после поединка с российским бойцом чеченского происхождения Бесланом Исаевым на турнире Absolute...
 
Новости дня
Новости разные
 
В Беларуси ГАИ проводит республиканскую акцию «Сохрани себе жизнь»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

07.10.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
08.10.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Маяк Преднепровья
Радзiма
Кировец

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика