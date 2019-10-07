Художник Алексей Кузьмич рассказал зачем он разделся, и чем его так возмутило Министерство культуры

В ответ на цензуру со стороны Министерства культуры, мол, чтобы на картинах не было возбужденных мужских половых органов, художник пришел на выставку через аптеку, где приобрел таблетку виагры.





– Алексей, что Вы хотели сказать этим перформансом?





– Это скорее была художественная акция. Перформанс и акция – это подобные способы самовыражения художника. […] Я хотел сказать зрителям, общественности и арт-сообществу о том, что художник сегодня слабый, он сегодня под контролем, что он не является творцом, а скорее позорит имя Художника, в сегодняшней ситуации являясь лояльным, простым, со всем согласным – это то, что было написано на моих ладонях на акции. В моем понимании художник – это Человек с большой буквы, который имеет право заявлять протест его собственной души. […] В нашем случае Художник – это приспособленец, который выступает оформителем интерьеров в лучшем случае, а в худшем – он просто клоун, который на потеху зрителям выполняет различную позорную работу…





Продолжение разговора – в сюжете.