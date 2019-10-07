ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Отец не имеет права обучать вождению: ГАИ составили протокол, "Фольксвагеном" управлял 9-летний мальчик

08.10.2019 09:53 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

В деревне Валерьяново Минского района инспекторы ГАИ 5 октября остановили "Фольксваген", которым управлял 9-летний мальчик, сообщает пресс-служба УВД Минского облисполкома.

Выяснилось, что отец решил научить сына ездить на авто и посадил его за руль. Сам отец мальчика сидел рядом — на переднем пассажирском сиденье, пишет euroradio.fm

На мужчину составили административный протокол за передачу права управления лицу, не имеющего права управления транспортным средством. Материалы переданы для дальнейшего рассмотрения в инспекцию по делам несовершеннолетних.

ГАИ напоминает, что обучать вождению в реальных условиях может только сертифицированный инструктор.
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В деревне Валерьяново Минского района инспекторы ГАИ 5 октября остановили "Фольксваген", которым управлял 9-летний мальчик, сообщает пресс-служба УВД Минского...
 
Новости дня
Новости разные
 
Сіноптыкі распавялі пра надвор’е на тыдзень… пакуль усё сумна
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

07.10.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
08.10.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Маяк Преднепровья
Радзiма
Кировец

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика