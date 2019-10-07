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Отец не имеет права обучать вождению: ГАИ составили протокол, "Фольксвагеном" управлял 9-летний мальчик
Источник материала: Партизан
В деревне Валерьяново Минского района инспекторы ГАИ 5 октября остановили "Фольксваген", которым управлял 9-летний мальчик, сообщает пресс-служба УВД Минского облисполкома.
Выяснилось, что отец решил научить сына ездить на авто и посадил его за руль. Сам отец мальчика сидел рядом — на переднем пассажирском сиденье, пишет
На мужчину составили административный протокол за передачу права управления лицу, не имеющего права управления транспортным средством. Материалы переданы для дальнейшего рассмотрения в инспекцию по делам несовершеннолетних.
ГАИ напоминает, что обучать вождению в реальных условиях может только сертифицированный инструктор.
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Отец не имеет права обучать вождению: ГАИ составили протокол, "Фольксвагеном" управлял 9-летний мальчик
В деревне Валерьяново Минского района инспекторы ГАИ 5 октября остановили "Фольксваген", которым управлял 9-летний мальчик, сообщает пресс-служба УВД Минского...
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