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Все продавцы воруют? Или проблема лежит глубже? Продавцы магазина управделами пожаловались Шейману

08.10.2019 09:40 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Более 15 работников сети магазинов «Ваш выбор», которая принадлежит РУП «Восточный», обратились за юридической помощью в профсоюз РЭП.

Все продавцы воруют? Или проблема лежит глубже? Продавцы магазина управделами пожаловались Шейману
По их словам, в магазине на улице Маяковского, 154 в Минске сложилась критическая ситуация, пишет praca-by,info.

Инвентаризация, проведенная в августе, установила недостачу в 46 249 рублей, всю сумму раскидали на 24 сотрудников – и работающих, и уже уволенных.

Юристы минского офиса РЭП помогли работникам составить обращение в Управление делами Президента, поскольку руководство магазина отказывается реагировать на из жалобы.

«В целом в нашем магазине, который принадлежит УП делами Президента Беларуси сложилась нездоровая обстановка. Она вызвана в первую очередь обвинениями в причинении недостачи работниками магазина», – сообщается в обращении работников на имя управляющего делами
Президента Виктора Шеймана.

Магазин «Ваш выбор» состоит из двух отдельных магазинов с отдельными входами: «Продукты» с одной стороны, с другой – «Мясная лавка», кондитерский отдел, торговый зал с кассами и винно-водочный отдел. В магазине «Продукты» сегодня работает 1 человек на кассе, второй продавец – в колбасном отделе. Работники недоумевают, как один продавец и один кассир могут уследить за всем магазином?

По штатному расписанию на торговой точке должны работать 12 человек, сегодня осталось 4 продавца плюс 2 новеньких сотрудника. Все сотрудники, у кого осенью истекают контракты, продлевать их не собираются, остаются четыре человека, у которых трудовые контракты истекают весной-летом.

— Это была первая инвентаризация за 10 месяцев – это неправильно, что без малого год не проводили инвентаризацию. Коллектив продавцов и кассиров осталась прежней, поменялась бригада материальных: заведующая, заместитель и два завотделами.


На совещании начальство поставило ультиматум: в течение трех дней, до 17.00 30 августа мы должны были погасить эту недостачу, которая в противном случае ложится на меня с заместителем, а меня еще и увольняют по статье 42 часть 4 Трудового кодекса. После недостачи меня отстранили от занимаемый должности: уже месяц я сижу без работы. Пришло уведомление, что со мной не продлят трудовой контракт, – рассказывает одна из работниц.

Никто не погасил недостачу уже хотя бы потому, что отдать 2100 рублей с зарплаты сотрудники физически не в состоянии:

— За август я получила зарплату – никаких вычетов не произведено. К тому же погасить 2100 рублей за один раз невозможно при моей зарплате в 800 рублей. С таким размером недостачи я не согласна: не могут вынести продавцы на такую сумму. В магазине есть видеонаблюдение, но мне просматривать все записи с камер просто некогда: в магазине катастрофически не хватает людей; служба безопасности РУП «Восточный» забрала записи – до сих пор нет никаких результатов.

— Из-за сложившейся ситуации из магазина уволились 6 работников: люди просто боятся ходить на работу в такой нездоровой атмосфере, двое ушли в декрет. На их место пришли только два новых сотрудника, и то только в надежде на хорошую зарплату – 750-800 рублей, которую обещают. У меня оклад 518 рублей, премия – 100 рублей плюс вычеты – на руки получаю 540 рублей, обслуживая три точки. За выполнение плана мы не получаем ни копейки, – добавляет кассир-контролер в винно-водочном отделе.

«На кассовых мониторах с января 2019г. высвечивалась надпись: «нет связи с сервером» и «нет контроля остатков». По этому поводу также были отправлены служебные записки и докладные руководству», – сообщают работники в обращении.

— Восемь лет мы отработали без недостач, а последние два года пошли недостачи. Работали тем же коллективом, с той же заведующей, – не было недостач. Работали по старым программам – все было хорошо, как только поставили новое программное обеспечение – пошли проблемы. Неоднократно писали служебные записки – ноль реакции. Коллектив настроен бороться: мы хотим расторгнуть контракты с нанимателем, потому что оставаться здесь просто страшно. Нам всем страшно. Но мы настроены идти в суд, если управделами не решит проблему, – говорит одна из продавцов.

— Очень плохо работает программное обеспечение, очень много жалоб идет, поэтому сотрудники магазина неоднократно писали служебные записки сначала на заместителя директора Сергея Стаина, с апреля – Анатолия Жуковского. Никто никак не реагирует, – добавляет завмаг.


В прошлом году в магазине обнаружена еще большая недостача, которую сотрудники выплачивают до сих пор.

Проблема в том, что подобная ситуация сложилась и в других магазинах, принадлежащих РУП «Восточный». Все продавцы воруют? Или проблема лежит глубже?
 
Теги: Минск
 
 
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Более 15 работников сети магазинов «Ваш выбор», которая принадлежит РУП «Восточный», обратились за юридической помощью в профсоюз РЭП.
 
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