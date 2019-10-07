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В Эквадоре захвачены 3 нефтяных месторождения

08.10.2019 09:37 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В Эквадоре вынужденно приостановили работу три нефтяных месторождения.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на Министерство энергетики и невозобновляемых ресурсов страны, ЧП произошло в провинциях Орельяна и Сукумбиос в регионе Амазонки.

Компания Petroamazonas EP закрыла производство из-за того, что злоумышленники захватили предприятия.

Сообщения о том, что месторождения контролируются "чужаками", размещены в 
твиттере энергетического ведомства страны. 


В начале октября в Эквадоре начались манифестации граждан, недовольных экономическими реформами правительства. К транспортным присоединились другие общественные организации, объявлена бессрочная мобилизация представителей коренных народов с целью протеста против экономической политики правительства.
 
 
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В Эквадоре вынужденно приостановили работу три нефтяных месторождения.
 
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