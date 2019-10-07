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В Эквадоре захвачены 3 нефтяных месторождения
Источник материала: Партизан
В Эквадоре вынужденно приостановили работу три нефтяных месторождения.
Как
Компания Petroamazonas EP закрыла производство из-за того, что злоумышленники захватили предприятия.
Сообщения о том, что месторождения контролируются "чужаками", размещены в
твиттере энергетического ведомства страны.
В начале октября в Эквадоре начались манифестации граждан, недовольных экономическими реформами правительства. К транспортным присоединились другие общественные организации, объявлена бессрочная мобилизация представителей коренных народов с целью протеста против экономической политики правительства.
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В Эквадоре вынужденно приостановили работу три нефтяных месторождения.
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