В Эквадоре захвачены 3 нефтяных месторождения

сообщает РИА Новости со ссылкой на Министерство энергетики и невозобновляемых ресурсов страны, ЧП произошло в провинциях Орельяна и Сукумбиос в регионе Амазонки. КакРИА Новости со ссылкой на Министерство энергетики и невозобновляемых ресурсов страны, ЧП произошло в провинциях Орельяна и Сукумбиос в регионе Амазонки.





Компания Petroamazonas EP закрыла производство из-за того, что злоумышленники захватили предприятия.





Сообщения о том, что месторождения контролируются "чужаками", размещены в

твиттере энергетического ведомства страны.









В начале октября в Эквадоре начались манифестации граждан, недовольных экономическими реформами правительства. К транспортным присоединились другие общественные организации, объявлена бессрочная мобилизация представителей коренных народов с целью протеста против экономической политики правительства.



