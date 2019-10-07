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Почему сегодня утром случился коллапс в метро: подробности
Источник материала: Партизан
Движение на Автозаводской линии останавливалось из-за прыгнувшей под поезд пассажирки, сообщили
Сегодня на станции «Пролетарская» в 7.09 пассажирка прыгнула под поезд на второй главный путь. В 7.28 пассажирка была извлечена из-под состава, проинформировали в пресс-службе.
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Движение на Автозаводской линии останавливалось из-за прыгнувшей под поезд пассажирки, сообщили БелТА в пресс-службе Минского метрополитена.
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