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Почему сегодня утром случился коллапс в метро: подробности

08.10.2019 09:24 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Движение на Автозаводской линии останавливалось из-за прыгнувшей под поезд пассажирки, сообщили БелТА в пресс-службе Минского метрополитена.


Сегодня на станции «Пролетарская» в 7.09 пассажирка прыгнула под поезд на второй главный путь. В 7.28 пассажирка была извлечена из-под состава, проинформировали в пресс-службе.
 
 
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Движение на Автозаводской линии останавливалось из-за прыгнувшей под поезд пассажирки, сообщили БелТА в пресс-службе Минского метрополитена.
 
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