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На “союзное государство” деньги найдутся. Все дело в целесообразности

08.10.2019 09:14 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В бюджете РФ есть ряд закрытых статей связанных с национальной безопасностью и обороной, он составляет порядка 54 млрд. евро (на 2020 год).

Я, конечно, не считаю, что Москва решится реализовывать силовой сценарий “интеграции” Беларуси. Но не стал бы недооценивать ее финансово-экономический потенциал и возможности в вопросе внешней экспансии.

В бюджете РФ есть ряд закрытых статей связанных с национальной безопасностью и обороной, он составляет порядка 54 млрд. евро (на 2020 год). Эта статья расходов увеличилась на 4,3 млрд. евро. Из этой общей статьи большая часть приходится на военные расходы (т.е. оборону). По разным оценкам общие расходы на оборону РФ составляют от 60 до 65 млрд. евро. Фактически это 4,5 годовых бюджета нашей республики. Расходы же на оборону (армию) РБ составляют около 500 млн. евро.

В свою очередь 2020 году главные пропагандистско-иформационные агенства РФ получат более 1 млрд. (И это несмотря на санкции).

В целом, затраты на милитаризацию РФ превышают все остальные в несколько раз.

Это значит, что в случае “необходимости” для содержания “Союза” средства найдутся. И это нужно понимать.


Поэтому, слова о том, что нет никаких причин для беспокойства, что Россия не может, она слаба, она не потянет – опасное заблуждение. Вопрос не в том, сможет ли Москва или нет, а в том, насколько “принуждение к интеграции” целесообразно на данный момент.

Вместе с тем, следует также понимать, что милитаризация, военная модернизация авторитарной страны ценой благосостояния общества не происходит красивой картинки, но для достижения определенного, конкретного, результата.
 
 
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В бюджете РФ есть ряд закрытых статей связанных с национальной безопасностью и обороной, он составляет порядка 54 млрд. евро (на 2020 год).
 
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