«Нам не удалось спасти Женю». Звезда КВН Жарикова умерла в возрасте 39 лет

Источник материала: Аргументы и факты

О кончине Евгении сообщил на своей странице в соцсети «ВКонтакте» ее муж и капитан команды КВН Сергей Жариков: «Дорогие друзья, все, кто откликнулся на наш зов о помощи. К огромному сожалению, нам не удалось спасти Женю. Сегодня в 6 утра она скончалась в клинике в Москве. Еще раз спасибо всем, кто не остался равнодушен. Пусть у вас в жизни все будет хорошо».

«Сборная Снежногорска» стала открытием года

Для коллектива, представляющего небольшой городок под Мурманском, 2019 год был самым успешным в творческом плане. Команда, являющаяся чемпионом Мурманской региональной лиги-2018, до текущего сезона не принимала участия в телевизионных лигах. Однако блестящее выступление снежногорцев на фестивале «КиВиН-2019» позволило им сразу пробиться в число участников Высшей лиги.

На этом юмористы не остановились. Они успешно выступили в 1/8 финала и достойно смотрелись в четвертьфинале, после чего судейским решением были дополнительно отобраны в полуфинал.

Но самым большим успехом коллектива стала победа на музыкальном фестивале «Голосящий КиВиН-2019», где «Сборная Снежногорска» одержала победу, завоевав главный приз — «Большого КиВиНа в золотом».

«К сожалению, болезнь очень поздно дала о себе знать

Жарикова принимала участие в фестивале и радовалась успеху вместе со всеми. На тот момент никто, включая ее саму, не знал о страшном заболевании.

Команда приступила к подготовке к полуфиналу, когда Евгения почувствовала себя нехорошо. Обследование показало, что у женщины онкологическое заболевание.

25 сентября Сергей Жариков на своей странице «ВКонтакте» сообщил: «Вот наконец стал известен точный диагноз. Саркома желудка 4 степени. К сожалению, болезнь очень поздно дала о себе знать. Врачи говорят, что опухоль неоперабельная. С сегодняшнего дня Женя проходит курс лучевой терапии. После её отпустят домой. Дома будет проходить курс химиотерапии».

Представители различных команд КВН и просто неравнодушные люди, узнавшие о ситуации, начали сбор средств на лечение Евгении.

Сама она в соцсети благодарила всех за поддержку: «Очень много сообщений в личку, нет сил всем ответить, помолитесь обо мне, я держусь, сегодня сделали первую лучевую терапию. Спасибо всем огромное за поддержку».

При этом Евгения признавалась, что общаться ей трудно, и просила по всем вопросам обращаться к мужу.

Команда решила выйти на игру

Несмотря на очень тяжелый диагноз ни сама женщина, ни ее близкие и друзья не теряли надежды. К сожалению, ситуация развивалась очень быстро и самым трагическим образом.

Евгения всего несколько дней не дожила до своего 40-летия. У нее остались двое детей.

Супруг Евгении Сергей, посовещавшись с другими членами команды, принял решения — «Сборная Снежногорска», несмотря на трагедию, примет участие в полуфинале Высшей лиги КВН.

Наверное, самая Евгения, посвятившая КВН большую часть своей жизни, одобрила бы такое решение.