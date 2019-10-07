ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

«Нам не удалось спасти Женю». Звезда КВН Жарикова умерла в возрасте 39 лет

08.10.2019 11:26 — Разное | Аргументы и факты  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Аргументы и факты

«Нам не удалось спасти Женю». Звезда КВН Жарикова умерла в возрасте 39 лет
кадр из youtube

О кончине Евгении сообщил на своей странице в соцсети «ВКонтакте» ее муж и капитан команды КВН Сергей Жариков: «Дорогие друзья, все, кто откликнулся на наш зов о помощи. К огромному сожалению, нам не удалось спасти Женю. Сегодня в 6 утра она скончалась в клинике в Москве. Еще раз спасибо всем, кто не остался равнодушен. Пусть у вас в жизни все будет хорошо».

«Сборная Снежногорска» стала открытием года

Для коллектива, представляющего небольшой городок под Мурманском, 2019 год был самым успешным в творческом плане. Команда, являющаяся чемпионом Мурманской региональной лиги-2018, до текущего сезона не принимала участия в телевизионных лигах. Однако блестящее выступление снежногорцев на фестивале «КиВиН-2019» позволило им сразу пробиться в число участников Высшей лиги.

«Нам не удалось спасти Женю». Звезда КВН Жарикова умерла в возрасте 39 лет После игры. Как сложились судьбы вчерашних звезд КВН?

На этом юмористы не остановились. Они успешно выступили в 1/8 финала и достойно смотрелись в четвертьфинале, после чего судейским решением были дополнительно отобраны в полуфинал.

Но самым большим успехом коллектива стала победа на музыкальном фестивале «Голосящий КиВиН-2019», где «Сборная Снежногорска» одержала победу, завоевав главный приз — «Большого КиВиНа в золотом».

«К сожалению, болезнь очень поздно дала о себе знать

Жарикова принимала участие в фестивале и радовалась успеху вместе со всеми. На тот момент никто, включая ее саму, не знал о страшном заболевании.

Команда приступила к подготовке к полуфиналу, когда Евгения почувствовала себя нехорошо. Обследование показало, что у женщины онкологическое заболевание.

25 сентября Сергей Жариков на своей странице «ВКонтакте» сообщил: «Вот наконец стал известен точный диагноз. Саркома желудка 4 степени. К сожалению, болезнь очень поздно дала о себе знать. Врачи говорят, что опухоль неоперабельная. С сегодняшнего дня Женя проходит курс лучевой терапии. После её отпустят домой. Дома будет проходить курс химиотерапии».

«Нам не удалось спасти Женю». Звезда КВН Жарикова умерла в возрасте 39 лет На сцене и в кино. Где сейчас известные белорусские кавээнщики?

Представители различных команд КВН и просто неравнодушные люди, узнавшие о ситуации, начали сбор средств на лечение Евгении.

Сама она в соцсети благодарила всех за поддержку: «Очень много сообщений в личку, нет сил всем ответить, помолитесь обо мне, я держусь, сегодня сделали первую лучевую терапию. Спасибо всем огромное за поддержку».

При этом Евгения признавалась, что общаться ей трудно, и просила по всем вопросам обращаться к мужу.

Команда решила выйти на игру

Несмотря на очень тяжелый диагноз ни сама женщина, ни ее близкие и друзья не теряли надежды. К сожалению, ситуация развивалась очень быстро и самым трагическим образом.

Евгения всего несколько дней не дожила до своего 40-летия. У нее остались двое детей.

Супруг Евгении Сергей, посовещавшись с другими членами команды, принял решения — «Сборная Снежногорска», несмотря на трагедию, примет участие в полуфинале Высшей лиги КВН.

Наверное, самая Евгения, посвятившая КВН большую часть своей жизни, одобрила бы такое решение.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Полуфинальная игра Высшей лиги КВН сезона-2019, запись которой состоится 8 октября, пройдет на фоне трагедии. Накануне стало известно о смерти 39-летней звезды команды...
 
Новости дня
Новости разные
 
Китайские партнеры Шакутина обзавелись небоскребом в Пекине. Он стал самым высоким в городе
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

07.10.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
08.10.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Маяк Преднепровья
Радзiма
Кировец

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика