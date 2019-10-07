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Китайские партнеры Шакутина обзавелись небоскребом в Пекине. Он стал самым высоким в городе

08.10.2019 11:24 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Китайская госкорпорация CITIC, которая строит совместно с Александром Шакутиным комплекс «Шантэр Хилл» в Минске, обзавелась небоскребом в Пекине. Он достигает высоты в полкилометра и является самым высоким зданием в городе. Как он выглядит, показывает Deezen.


528-метровая башня CITIC на 109 этажей спроектирована американской фирмой Kohn Pedersen Fox. Она является самым высоким небоскребом в Пекине, четвертым по высоте в Китае и восьмым — в мире. Здание находится в центральном деловом районе Пекина.


По словам Kohn Pedersen Fox, форма небоскреба основана на форме цзун — типа бронзового или керамического церемониального сосуда, которые были впервые сделаны в Китае в бронзовом веке. В башне находится штаб-квартира CITIC Group и CITIC Bank, а также офисные помещения для арендаторов. Вход в здание осуществляется через вестибюли на первом этаже со стеклянными крышами, которые выступают из башни.






Kohn Pedersen Fox — американская компания, основанная в 1974 году Юджином Коном, Уильямом Педерсеном и Шелдоном Фоксом. Фирма отвечает за проектирование многочисленных небоскребов, включая четыре из десяти самых высоких в мире.

Citic Group — крупнейшая промышленная торгово-инвестиционная китайская госкорпорация. С 2016 году ее структурное подразделение стало генподрядчиком строительства делового центра «Шантэр Хилл» на проспекте Победителей, который реализуется совместно со структурами белорусских бизнесменов Александра Шакутина и Николая Воробья.


Так «Шантэр Хилл» выглядел в конце прошлого года. Фото: Кира Колмакова для TUT.BY

По словам Шакутина, Citic Group выделила для реализации проекта 120 млн долларов «на льготных условиях и с хорошим сроком». По информации TUT.BY, кредит выдан на 8 лет под 4,5% годовых.

 
Теги: Минск
 
 
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528-метровая башня CITIC на 109 этажей спроектирована американской фирмой Kohn Pedersen Fox.
 
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