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Бондарчук снимет сериал по сценарию жены. В ролях - новоиспеченный муж Собчак

08.10.2019 11:23 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Российский кинорежиссер Федор Бондарчук начал снимать свой первый сериал, который называется «Псих». Об этом пишет «Бюллетень кинопрокатчика».


Фото: Михаил Фролов, КП

Сюжет 8-серийной драмы «Псих» расскажет о московском психотерапевте Олеге, к которому выстраиваются очереди из пациентов со всей центральной части столицы. Однако 40-летний врач сам нуждается в поддержке: он живет с мамой, страдает от кризиса среднего возраста и зависимости от медикаментов. Все меняется, когда ему приходится оказывать помощь жертвам трагедий.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от Alexey Kiselev (@alexkisa) 7 Окт 2019 в 2:12 PDT

Сценарий сериала написала жена Бондарчука Паулина Андреева. Роли в сериале исполнят Константин Богомолов, Елена Лядова, Игорь Верник, Ксения Раппопорт и другие. Пройдет шоу пройдет в следующем году.

Напомним, что Бондарчук и Андреева поженились 17 сентября этого года. В отличие от других недавних звездных новобрачных — Ксении Собчак и Константина Богомолова — торжество Бондарчука было окутано тайной. До «дня икс» в интернете не появлялось ни платья, ни списка гостей. Теперь в Сети уже можно найти кадры праздника.

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Российский кинорежиссер Федор Бондарчук начал снимать свой первый сериал, который называется «Псих». Об этом пишет «Бюллетень кинопрокатчика».
 
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