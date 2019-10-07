Бондарчук снимет сериал по сценарию жены. В ролях - новоиспеченный муж Собчак

Источник материала: Tut.by

Российский кинорежиссер Федор Бондарчук начал снимать свой первый сериал, который называется «Псих». Об этом пишет «Бюллетень кинопрокатчика».



Фото: Михаил Фролов, КП

Сюжет 8-серийной драмы «Псих» расскажет о московском психотерапевте Олеге, к которому выстраиваются очереди из пациентов со всей центральной части столицы. Однако 40-летний врач сам нуждается в поддержке: он живет с мамой, страдает от кризиса среднего возраста и зависимости от медикаментов. Все меняется, когда ему приходится оказывать помощь жертвам трагедий.

Сценарий сериала написала жена Бондарчука Паулина Андреева. Роли в сериале исполнят Константин Богомолов, Елена Лядова, Игорь Верник, Ксения Раппопорт и другие. Пройдет шоу пройдет в следующем году.

Напомним, что Бондарчук и Андреева поженились 17 сентября этого года. В отличие от других недавних звездных новобрачных — Ксении Собчак и Константина Богомолова — торжество Бондарчука было окутано тайной. До «дня икс» в интернете не появлялось ни платья, ни списка гостей. Теперь в Сети уже можно найти кадры праздника.

Читайте также

«„Образ называется“ Сутенер зимой». Ургант заставил Федора Бондарчука надеть 8 нелепых вещей

Не только «Джокер». Что смотреть в минских кинотеатрах уже сегодня? Вот все фильмы минского проката

Розыгрыш билетов! Новый розыгрыш в приложении "Афиша TUT.BY"! Можно бесплатно получить билеты на концерт App Store Google Play