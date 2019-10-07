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Бондарчук снимет сериал по сценарию жены. В ролях - новоиспеченный муж Собчак
Источник материала: Tut.by
Российский кинорежиссер Федор Бондарчук начал снимать свой первый сериал, который называется «Псих». Об этом
Сюжет 8-серийной драмы «Псих» расскажет о московском психотерапевте Олеге, к которому выстраиваются очереди из пациентов со всей центральной части столицы. Однако 40-летний врач сам нуждается в поддержке: он живет с мамой, страдает от кризиса среднего возраста и зависимости от медикаментов. Все меняется, когда ему приходится оказывать помощь жертвам трагедий.
Сценарий сериала написала жена Бондарчука Паулина Андреева. Роли в сериале исполнят Константин Богомолов, Елена Лядова, Игорь Верник, Ксения Раппопорт и другие. Пройдет шоу пройдет в следующем году.
Напомним, что Бондарчук и Андреева
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Российский кинорежиссер Федор Бондарчук начал снимать свой первый сериал, который называется «Псих». Об этом пишет «Бюллетень кинопрокатчика».
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