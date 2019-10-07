ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Девушка, которая продавала воду из своей ванны, утверждает, что ее арестовали

08.10.2019 11:19 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

19-летняя видеоблогер и стример Белль Дельфин (настоящее имя — Мэри-Белль Киршнер), которая привлекла к себе внимание продажей воды из своей ванны, рассказала в Twitter, что ее арестовали. Но пользователи сомневаются в правдивости ее слов.


Фото: belle. delphine / Instagram

Напомним, что девушку забанили в Instagram, возможно, за «изображение обнаженного тела и порнографию». У нее остался профиль в Twitter, но последняя публикация датируется еще 5 августа.

И вот 7 октября девушка разместила свое фото с подписью: «Я была арестована, лол».

Однако пользователи отнеслись к ее словам с подозрением. Например, издание Daily Dot заметило, что на снимки из полицейских участков в Великобритании не ставятся вотермарки. Действительно, в этом можно убедиться самому, если посетить сайт английской полиции. Причем фото публикуются лишь после предъявления обвинения.

Комментаторы стали выдвигать безумные теории, за что могли задержать блогершу. Например, Nico Picø написал: «Дай угадаю, из-за эксгибиционизма?». А Dinosaur Earth Society добавил: «Из достоверного источника я узнал, что ее арестовали за то, что она бегала голой, крича, что земля имеет форму динозавра.»

Но объяснение самой Белль даже более странное. По ее словам, это произошло потому, что она пыталась забрать своего хомяка. Некая особа забрала ее любимца, и Белль в ответ разрисовала ее машину.


«Клянусь богом, эта девушка пришла на мою вечеринку и украла моего хомяка. Я понятия не имею зачем, да и кто вообще так поступает? Я к чертям разукрасила ее машину с помощью баллончика и была арестована, но хотя бы вернула хомяка»

Неизвестно, правда это или же попытка привлечь к себе внимание. Но зато мы узнали, что у блогерши есть хомяк.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
По словам блогерши, это произошло потому, что она пыталась забрать своего хомяка.
 
Новости дня
Новости разные
 
14 октября белорусские нотариусы бесплатно проконсультируют женщин, воспитывающих троих и более несовершеннолетних детей
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

07.10.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
08.10.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Маяк Преднепровья
Радзiма
Кировец

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

  • 21.by

  • обложка для водительских документов в butik.ru
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика