Девушка, которая продавала воду из своей ванны, утверждает, что ее арестовали

Источник материала: Tut.by

19-летняя видеоблогер и стример Белль Дельфин (настоящее имя — Мэри-Белль Киршнер), которая привлекла к себе внимание продажей воды из своей ванны , рассказала в Twitter, что ее арестовали. Но пользователи сомневаются в правдивости ее слов.



Фото: belle. delphine / Instagram

Напомним, что девушку забанили в Instagram, возможно, за «изображение обнаженного тела и порнографию». У нее остался профиль в Twitter, но последняя публикация датируется еще 5 августа.

И вот 7 октября девушка разместила свое фото с подписью: «Я была арестована, лол».

I got arrested lol pic.twitter.com/11GJXHpLqF — Belle Delphine (@bunnydelphine) October 7, 2019

Однако пользователи отнеслись к ее словам с подозрением. Например, издание Daily Dot заметило , что на снимки из полицейских участков в Великобритании не ставятся вотермарки. Действительно, в этом можно убедиться самому, если посетить сайт английской полиции. Причем фото публикуются лишь после предъявления обвинения.

Комментаторы стали выдвигать безумные теории, за что могли задержать блогершу. Например, Nico Picø написал : «Дай угадаю, из-за эксгибиционизма?». А Dinosaur Earth Society добавил : «Из достоверного источника я узнал, что ее арестовали за то, что она бегала голой, крича, что земля имеет форму динозавра.»

Но объяснение самой Белль даже более странное. По ее словам, это произошло потому, что она пыталась забрать своего хомяка. Некая особа забрала ее любимца, и Белль в ответ разрисовала ее машину.



«Клянусь богом, эта девушка пришла на мою вечеринку и украла моего хомяка. Я понятия не имею зачем, да и кто вообще так поступает? Я к чертям разукрасила ее машину с помощью баллончика и была арестована, но хотя бы вернула хомяка»

Неизвестно, правда это или же попытка привлечь к себе внимание. Но зато мы узнали, что у блогерши есть хомяк.