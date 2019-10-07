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Девушка, которая продавала воду из своей ванны, утверждает, что ее арестовали
Источник материала: Tut.by
19-летняя видеоблогер и стример Белль Дельфин (настоящее имя — Мэри-Белль Киршнер), которая привлекла к себе внимание
Напомним, что девушку
И вот 7 октября девушка разместила свое фото с подписью: «Я была арестована, лол».
Однако пользователи отнеслись к ее словам с подозрением. Например, издание Daily Dot
Комментаторы стали выдвигать безумные теории, за что могли задержать блогершу. Например, Nico Picø
Но объяснение самой Белль даже более странное. По ее словам, это произошло потому, что она пыталась забрать своего хомяка. Некая особа забрала ее любимца, и Белль в ответ разрисовала ее машину.
Неизвестно, правда это или же попытка привлечь к себе внимание. Но зато мы узнали, что у блогерши есть хомяк.
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По словам блогерши, это произошло потому, что она пыталась забрать своего хомяка.
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