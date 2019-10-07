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Отмена роуминга опять откладывается: Россия и Беларусь не могут договориться о ценах

08.10.2019 10:43 — Разное | Myfin  
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Источник материала: Myfin

Отмена роуминга опять откладывается: Россия и Беларусь не могут договориться о ценах
Фото носит иллюстративный характер, источник: pixabay.com

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко в июле 2019 года заявила, что Россия готова к отмене роуминга с Беларусью. Страны планировали подписать «дорожную карту» отмены роуминга не позднее начала сентября. С момента подписания документа фактический процесс отмены должен занять шесть-девять месяцев, заявляли ранее представители Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России (Минкомсвязи) и Министерства связи и информации Беларуси.

Но работа над «дорожной картой» до сих пор не завершена: стороны пока не смогли договориться о двух принципиальных моментах, касающихся межоператорских расчетов, и взяли паузу.

Таковы итоги последней встречи главы Минкомсвязи РФ Константина Носкова, главы белорусского министерства Константина Шульгана, а также представителей крупнейших операторов двух стран, которая состоялась 3 октября, рассказали РБК несколько участников рынка и прошедшей встречи.

 
 
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