Что и за сколько можно купить на минской ярмарке. Сравниваем цены

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Главная ярмарка страны

В Беларуси в конце сентября начинают работу сотни ярмарок, на которых белорусы активно закупаются не только овощами и фруктами, но и мясом, молочкой и другими товарами. Главной в Минске уже не первый год становится ярмарка у «Чижовка-Арены». В отличие от других районных она проходит два выходных дня, а не только по субботам, и на нее централизованно съезжаются производители со всех регионов страны. Это дает максимально широкий выбор и конкурентные цены.

Торговаться можно

Мест на стоянке не найти – сотни минчан приезжают, чтобы закупиться картошкой–морковкой–капустой и другими товарами, обнаружить которые на минских рынках все сложнее. В том числе потому, что этих самых рынков не становится больше, в отличие от сетевых магазинов.