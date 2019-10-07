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В Минске мужчина ногой разломал зеркало неправильно припаркованного автомобиля

08.10.2019 12:40 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Столичные милиционеры задержали мужчину, который в порыве гнева нанес несколько ударов по неправильно припаркованному автомобилю, сообщили в ГУВД Мингорисполкома.

В милицию с заявлением о повреждении авто обратился 30-летний минчанин. Он пояснил, что приехал на автостоянку, но, не найдя свободного места, оставил ненадолго свой автомобиль напротив других машин и ушел.

В его отсутствие к автомобилю подошел мужчина, машина которого оказалась заблокирована, и ударил ногой по капоту. А когда потерпевший вернулся с извинениями и собирался отъехать, неизвестный сломал ногой боковое зеркало.

Милиционеры установили личность фигуранта и задержали его. Им оказался 40-летний ранее не судимый минчанин. Ущерб причиненного вреда составил порядка 300 рублей. Материалы проверки передали в Следственный комитет для дачи правовой оценки.

 
 
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Ущерб причиненного вреда составил порядка 300 рублей. Материалы проверки передали в Следственный комитет для дачи правовой оценки.
 
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