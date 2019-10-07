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Книгу из сала показали на "Дожинках"
Источник материала: Партизан
В поселке Радошковичи Молодечненского района 5 октября прошел районный праздник тружеников села «Дожинки-2019».
На нем среди прочего посетители могли увидеть книгу из... сала. Правда, можно ли было ее попробовать, не сообщается.
фото:
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В поселке Радошковичи Молодечненского района 5 октября прошел районный праздник тружеников села «Дожинки-2019».
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