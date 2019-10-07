|
Невероятно! Более миллиона белорусов уже переписались
Источник материала: Партизан
По состоянию на 11:30 8 октября 1 176,8 тыс. человек приняли участие в переписи населения, 546,5 тыс. из них переписались в Сети
Напомним, пройти процедуру можно тремя способами. Самый быстрый из них — заполнить анкету на сайтах
До 30 октября также есть возможность переписаться на стационарных участках, адреса которых опубликованы на сайте Главного статистического управления города Минска.
С 21 октября переписчики проведут устные опросы по месту жительства граждан.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
По состоянию на 11:30 8 октября 1 176,8 тыс. человек приняли участие в переписи населения, 546,5 тыс. из них переписались в Сети
|
Свежие газеты
Архив (Разное)