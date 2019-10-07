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Неисправимый

08.10.2019 11:15 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Самое время на сакраментальный вопрос вождя: "Хотите, чтобы было как в Украине?, отвечать "Хотим!", уже хотим.

Неисправимый
Недавнюю публикацию "День сурка" хотелось бы сопроводить дополнением, основанным на новых примерах ригидности нашей власти. В частности опять запели «старую песню о главном», то есть о колхозах. Нет, не об их реформировании, что давно назрело, а опять же – о присоединении к непрофильным субъектам хозяйствования.

Александр Лукашенко похвалил бизнесмена Виктора Терещенко, основные активы которого – косметические фабрики «Белита-Витэкс», – за развитие сельхозпредприятия. Лукашенко подчеркнул, что решение о передаче отстающих хозяйств под управление частного бизнеса, принятое 15 лет назад, было верным. 

Он считает, что успешный опыт развития аграрного производства «Витэкса» следует перенимать и другим организациям, которые имеют подшефные хозяйства. «Возьми за пример, – сказал Лукашенко, обращаясь к председателю Мингорисполкома Сиваку. – И заставить всех так работать, как у него».

Одно настораживает – это вот «заставить». Иной раз сложно понять, почему наше высшее руководство учится не у действительно успешных, а только у «товарища Сталина» с его колхозами и «всех заставить». 

Прочему не у Голландии? «Маленькая страна, которая кормит весь мир», – так называют сегодня Нидерланды. 


Голландских сельхозпроизводителей без натяжки можно назвать одним из столпов национальной экономики: в 2018 году экспорт продукции примерно 54 тысяч фермерских хозяйств составил EUR90,3 млрд в денежном выражении. При этом в приоритете у фермеров – здоровая и безопасная пища, которая производится с бережливым отношением к земле и окружающей среде.

Если европейский опыт для нас пока не приемлем, есть примеры и поближе – и по расстоянию, и ментально. 

В Калужской области РФ с 2008 года численность поголовья мясного скота возросла более чем в 40 раз. В настоящее время в хозяйствах разных форм собственности сформирован массив общей численностью более 88 тысяч голов, в том числе 31,7 тысяч голов коров.

Еще показательнее пример Украины. Глава белорусского государства был по-настоящему поражен объемом зерна, который в этом году собрали аграрии Украины. 

Выступая на II Форуме регионов Беларуси и Украины, Александр Лукашенко напомнил, что в советские времена «Украина была всесоюзной житницей и «кормила весь Советский Союз». «И сегодня вы получаете заоблачные валовые сборы зерна, мне только что сказали, 75 миллионов тонн», – сказал Лукашенко.

Получается, нет колхозов, провели реформы и – «шокирующие» урожаи и высокая прибыль. 

Хотя на счёт СССР тут наш вождь несколько ошибся. В советские времена Украина всю страну не кормила. И вообще никто её всю не кормил, приходилось докупать зерно в США и Канаде, где колхозов отродясь не было. 

А сейчас да, Украина и себя кормит и еще продает не один десяток миллионов тонн зерна. Кстати, и Россия тоже зерном себя сегодня обеспечивает и продает его, и Казахстан тоже. Если суммировать, то эти три страны являются сегодня главными экспортерами пшеницы в мире. Вот что значит уйти от колхозов. 

А мы всё у «товарища Сталина» продолжаем учиться, все колхозы «развиваем», «заставляем присоединить» и прочей ерундой занимаемся. Но учиться там нечему: голодновато жил тогда народ, а временами и просто голодал. 

Даже когда стали закупать продовольствие за рубежом, уже при Хрущеве, всё равно был сильный дефицит. Не справлялись колхозы. Но неисправимые у нас власти, всё равно одно и то же.


Еще сравнение – с той же Украиной. У нас требуют «всех заставить», и это означает, что желающих «взять» колхоз добровольно имеется очень мало или вообще нет. 

А в той же Украине картина уже обратная. Земля там является ценностью, поскольку начала приносить прибыль и немалую. За землю идет борьба и большой бизнес начинает «отжимать» землю у более мелких держателей. Это тоже не очень хорошо, но лучше чем у нас с никому не нужными убыточными колхозами, тянущими много денег из казны. 

Там заставлять никого не надо, землю ценят, за неё даже борются. Когда люди видят перспективы и очевидные выгоды для себя, то их заставлять не надо.

Между тем сельское хозяйство – очень важная отрасль, и её нынешнее состояние в Беларуси неприемлемо. Это состояние отрицательно влияет на всю экономику. 

Кстати, успешные преобразования во многих странах начинались именно с реформы сельского хозяйства. В том же Китае, например. Да и в Польше и, как говорит наш глава государства, уже и в Украине. Ожил там аграрный сектор и демонстрирует «шокирующие» успехи. 

Самое время на сакраментальный вопрос вождя: «Хотите чтобы было как в Украине?», отвечать «Хотим!», уже хотим. 

А то у нас всё тот же День сурка.
 
 
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Самое время на сакраментальный вопрос вождя: "Хотите, чтобы было как в Украине?, отвечать "Хотим!", уже хотим.
 
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