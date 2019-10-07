Ни денег, ни здания. Чем закончилось дело о двойной продаже одного и того же цеха в Могилеве

Источник материала: Tut.by

Мы уже рассказывали о том, как в Могилеве на электронных торгах частник купил здание — недостроенный колбасный цех за 20 тыс. долларов. И остался без денег и без здания — имущество ранее было продано другому, но до конца не оформлено, деньги потрачены на погашение долгов. Частник пошел в суд, но в итоге все равно остался ни с чем.



Фото: Иван Яриванович, TUT.BY

Здание недостроенного колбасного цеха в промзоне Могилева в районе Славгородского шоссе около мясокомбината арестовали в феврале 2018-го года. А 16 октября недвижимость выставили на электронные торги как имущество частной организации «ФиброПроектСтрой».

Торги были признаны несостоявшимися, так как был только один участник — частная фирма «Радигош». Однако покупатель согласился купить здание по начальной цене, увеличенной на 5%, и перечислил всю сумму — почти 42,5 тыс. рублей — на расчетный счет главного управления юстиции Могилевского облисполкома. Оттуда деньги сразу ушли кредиторам.

Когда «Радигош» начало оформлять документы на здание, в Могилевском агентстве по госрегистрации недвижимого имущества и земельному кадастру выяснилось, что это же здание еще в марте 2017 года купил индивидуальный предприниматель Александр М. Однако он окончательно не оформил документы перехода права собственности на недвижимость, так как не полностью рассчитался за покупку.

«Радигош» решило через суд вернуть хотя бы деньги. И потребовало их у главного управления юстиции Могилевского облисполкома. Мотивировали тем, что судебный исполнитель не имел права выставлять здание на торги и знал о том, что здание уже продали ранее.

Потому в сложившейся ситуации виновато управление юстиции, посчитал частник, — и стал требовать свои деньги с него.

Экономический суд Могилевской области признал, что торги прошли с нарушениями — главное управление юстиции предоставило не всю информацию о лоте. Однако вернуть деньги должно предприятие-собственник.

— В сложившейся ситуации имеет место неосновательное обогащение частного производственного унитарного предприятия «ФиброПроектСтрой», которое путем продажи своего имущества за счет истца в рамках исполнительных производств произвело погашение своей кредиторской задолженности, и предъявление имущественных исковых требований к главному управлению юстиции Могилевского областного исполнительного комитета является неправомерным и необоснованным, — говорится в решении суда.

Верховный Суд решил так же и в удовлетворении апелляционной жалобы отказал.

Частник говорит, что он теперь должен «стать в очередь должников фирмы, у которой нет ни денег, ни имущества».